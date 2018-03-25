اُدْخْلْ وَشَيِّدْ قُصُورَ فَخْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم والشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ شذى الأقحوان

{1}يا سيد اللحظات

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ شذى الأقحوان

أراني ..

أمسك بالكلمات

أنقش حروفها على

صفحة عينيك

كلمات

تجمع الضياء

تتعقب آثار

الوعد

قبل أن تمحوه

ريح الغدر

من رمل الانتظار

تشد بساط البعد

تلغي المسافة

وتأتيني بك

يا سيد اللحظات

الهاربة

مازالت الذاكرة

ثملى

بصورك

تمارس طقوس

صلاة استسقاء

الحضور.. ..

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ شذى الأقحوان

{2 وَاسْكُبْ مِيَاهَ الْهَوَى بِحَقْلِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- إِنِّي أَرَانِي وَقَدْ حَوَانِي=رِمْشَاكَ وَاسْتَشْكَلَتْ بِعَقْلِي

2- يَا سَيِّدِي هَلْ تُرَى دَعَانِي=خَدَّاكَ وَاسْتَمْسَكَتْ بِنَقْلِي

3- أَنَا الَّتِي لَمْ تَزَلْ بِخَيْرٍ=مَا دُمْتَ تَأْتِي لَظىً بِشَكْلِي

4- أَنْعِمْ عَلَى قَلْبِيَ الْمُرَجَّى=بِنَارِ لُقْيَاكَِ شَهْدِ وَصْلِي

5- وَاشْدُدْ عَلَى شِعْرِيَ الْمُصَفَّى=وَاسْكُبْ مِيَاهَ الْهَوَى بِحَقْلِي

6- اُدْخْلْ وَشَيِّدْ قُصُورَ فَخْرِي=سَكِّنْ فُؤَادِي بِلَحْنِ بَذْلِ

7- وَاحْصُدْ وَفَائِي صَدَى نِدَائِي=وَمُدَّ قَلْبِي أَحْلَامَ حَبْلِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

mohsinabdraboh@ymail.com mohsinabdrabo@yahoo.com