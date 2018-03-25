بعد التهديدات التركية.. نازحو سنجار يطالبون بتشكيل إدارة مشتركة بين أربيل وبغداد للقضاء

يعيش حوالى 340 ألف مواطن من أبناء قضاء سنجار في مخيمات النازحين، ولا يستطيع هؤلاء العودة إلى ديارهم بسبب عدم الاستقرار وغياب الخدمات، وجاءت التهديدات التركية بالهجوم على حزب العمال الكوردستاني لتثير الخوف والقلق في قلوب هؤلاء النازحين.

يقول نازحو سنجار، إن تصريحات الرئيس التركي التي توعد فيها بالهجوم على حزب العمال الكوردستاني في سنجار، زادتهم قلقاً، وترى الجهات الإدارية في سنجار أن أفضل حل لسنجار هو: إدارة سنجار إدارة مشتركة من قبل حكومتي بغداد وأربيل.

لم يعد النزوح همّ أم خلف الوحيد، وهي سيدة إزدية نازحة من سنجار، بل أضيف إليه هم عدم الاستقرار في سنجار. وتقول أم خلف: “نحن نقيم في خيام منذ أربع سنوات، فقد هدمت بيوتنا، والآن جاءت تركيا لتهدد بضرب حزب العمال الكوردستاني، وهذا يزعجنا لأنه سيمنع عودتنا إلى ديارنا”.

حديث الساعة عند أهالي سنجار بات يدور حول تصريحات رجب طيب أردوغان المتعلقة بالهجوم على حزب العمال الكوردستاني في سنجار، ويعتبر بعض أهالي سنجار ذلك بمثابة ناقوس خطر.

ويقول قاسم شيبو، وهو نازح آخر من سنجار: “نريد العودة إلى سنجار، فكل من جاء، جاء واعتدى علينا، نحن لا نريد أن يهددنا أحد”.

بعد أحداث 16 أكتوبر الماضي، نزحت من سنجار الجهات الإدارية في القضاء إلى جانب قسم آخر من أبناء المنطقة، ويعتبر هؤلاء أن الأمن والاستقرار مرتبطان بخروج الجماعات المسلحة من القضاء، ويعتبرون “إدارة القضاء إدارةً مشتركة من قبل أربيل وبغداد” أفضل الطرق لإصلاح الوضع في سنجار.