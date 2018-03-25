تحذيرات للجالية العراقية في لندن من تعرضهم لهجمات

حذرت السفارة العراقية، الاحد، ابناء الجالية العراقية في لندن، الى اخذ الحيطة والتدابير الامنية، بعد ورود رسائل كراهية ضد المسلمين في بريطانيا.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم، (25 اذار 2018)، “نهيب بابناء الجالية الكرام بالمحافظة على درجة عالية من الحذر الامني واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز امنهم الشخصي، واتباع توجيهات السلطة المحلية، بعد انتشار رسائل كراهية من جهة مجهولة تعو الى تعنيف المسلمين”.

واوضحت السفارة، ان “رسائل الكراهية حددت يوم 3-4-2018 لعقاب المسلمين”، داعية الى ابناء الجالية الى التغاضي عن اية استفزازات قد يتعرضون لها والتحلي بالهدوء والحكمة وابلاغ السلطات المحلية مباشرة.

واعلنت السفارة عن فتح خط ساخن لحالات الطواريء على رقم الموبايل (00447887818720).

ك.ف