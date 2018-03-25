تراجع صادرات نفط العراق وإقليم كوردستان في آذار الجاري

تراجعت صادرات النفط العراقي في شهر آذار الجاري سبعين ألف برميل يومياً كما تراجعت صادرات نفط إقليم كوردستان بنفس الكمية.

وأفادت مصادر صناعية بأن مستوى تصدير النفط العراقي في شهر آذار الجاري، من الحقول النفطية في جنوب العراق قدر انخفض بمقدار سبعين ألف برميل يومياً. وبهذا تكون صادرات النفط العراقي من الجنوب تشهد تراجعاً للشهر الثالث على التوالي.

وقد بلغ معدل التصدير اليومي لنفط حقول جنوب العراق النفطية، ثلاثة ملايين و360 ألف برميل يومياً، أي أنه شهد انخفاضاً وقدره سبعون ألف برميل في اليوم.

من جهة أخرى، أفادت مصادر النقل البحري بأن المعدل اليومي لتصدير النفط من إقليم كوردستان، عبر أنبوب كوردستان – جيهان، في آذار الحالي هو 270 ألف برميل، وبهذا يكون المعدل اليومي لتصدير نفط إقليم كوردستان قد انخفض بمقدار سبعين ألف برميل عن معدل شهر شباط المنصرم، حيث كان معدل التصدير اليومي 340 ألف برميل.