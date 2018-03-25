جامعتان كورديتان تشاركان بمؤتمر نفطي عالمي في البحرين

عقد المؤتمر العالمي الثالث عشر لجيولوجية الشرق الأوسط (GEO 2018) الذي تنظمه جمعية جيولوجيو النفط الأمريكية ( AAPG) في مدينة المنامة البحرينية.

ويعقد هذا المؤتمر والمعرض كل عامين بمشاركة العشرات من الشركات والمؤسسات الصناعية المعنية بالقطاع النفطي إضافة إلى العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية والجامعات.

وعقد المؤتمر تحت شعار (مواجهة حدود التكنولوجيا لتوسيع آفاق الطاقة واستخداماتها) ويهدف إلى عرض التجارب المتقدمة في الصناعة النفطية وتعلم التطورات والتطبيقات الحديثة في الجيولوجيا والجيوفيزياء التي ترفع وتائر الإنتاج النفطي وتحسن نوعيته، إضافة إلى توفير فرص فريدة لالتقاء الخبراء والأكاديميين العاملين والمهتمين بصناعة الطاقة، والتعرف على الصعوبات الحالية والافاق المستقبلية في الصناعة النفطية.

وبموازاة المؤتمر, أفتتح معرض موسع شاركت فيه العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج النفطي، وتطوير المنتجات والخدمات النفطية وبرامجها، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة (150) شركة ومؤسسة، إما عدد البحوث العلمية والتقنية المقدمة فقد تجاوز الـ 250 بحثا ودراسة علمية وتكنولوجية قدمت في أكثر من 50 جلسة من جلسات المؤتمر .

وقد ضم الوفد العراقي ممثلين عن جامعتين كورديتين، هما كوفند حسين شيرواني من كلية الهندسة بجامعة جيهان/ أربيل، وإياد نوري ادلبي من كلية العلوم بجامعة سوران/ أربيل.

وقدم الوفد العراقي بحثا علميا مشتركا في مجال (تخصص) الجيولوجيا كان بشأن أحد التكاوين (الطبقات) الجيولوجية والمسماة (تكوين جيا كارا) وهي طبقة واسعة الانتشار شمالي العراق وفي إقليم كوردستان، ويبلغ عمرها الجيولوجي قرابة (150) مليون سنة، حيث أهتمت الدراسة المقدمة بالصفات الترسيبية لهذا الطبقة واستنتاج الاحتمالات النفطية فيها، وهذا الأمر سيكون ذا فوائد بالغة في أعمال الاستكشاف النفطي التي تتوسع باستمرار في أرجاء مختلفة من العراق.

وقد حظيت الدراسة المقدمة من قبل الوفد العراقي بحضور واهتمام مع مناقشات مطولة تتعلق بالشأن النفطي العراقي الذي بات يلقى عناية متزايدة من قبل الباحثين والأكاديميين والشركات النفطية من كافة أنحاء العالم والتي تسعى إلى الاستثمار وتوظيف خبراتها وتقنياتها المتطورة في القطاع النفطي العراقي.