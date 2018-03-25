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جدول فعاليات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

معرض بغداد الدولي للكتاب

1.الأحد – 1 نيسان 2018 – توقيع كتب:

– دمى وأطفال – سافرة جميل حافظ

– في القصة العراقية – باسم عبدالحميد حمودي

– تراثيون في الذاكرة – رفعت مرهون الصفار

2.الاثنين – 2 نيسان 2018 – توقيع كتب:

– هباشون – شوقي كريم

– شبح نصفي – محمد خضير سلطان

3.الثلاثاء – 3 نيسان 2018 – توقيع كتب:

– في الأدب الأندلسي – د.خليل محمد إبراهيم

– دارة الإحسان – فهد الأسدي

– حكايات الرمل – عالية طالب

4.الأربعاء – 4 نيسان 2018 – توقيع كتب:

– الريادة في المسرح العربي – د.عقيل مهدي

– مسرح الفتيان/دراسة ونصوص – د.حسين علي هارف

– التوصيل وإشكالياته – د.معتز عناد غزوان

5.الخميس – 5 نيسان 2018 – توقيع كتب:

– الطيف – هيثم بهنام بردى

– ألف صباح وصباح – حامد فاضل

– مزامير الشطآن – نضال العياش

6.الجمعة – 6 نيسان 2018 – توقيع الكتب:

– دراسات حرة في الأدب الحديث – د.نجاح كبة

– المثال النقدي – د.جاسم الخالدي

– أقول غير ما يقوله العشاق – هدى محمد حمزة

7.السبت – 7 نيسان 2018 – توقيع الكتب:

– التسارد – د.كوثر جبارة

– شغب أنثوي – رسمية محيبس

– وشم لذكرى وجه – عمران العبيدي

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