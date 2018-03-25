جدول فعاليات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق

معرض بغداد الدولي للكتاب
1.الأحد – 1 نيسان 2018 – توقيع كتب:
– دمى وأطفال – سافرة جميل حافظ
– في القصة العراقية – باسم عبدالحميد حمودي
– تراثيون في الذاكرة – رفعت مرهون الصفار
2.الاثنين – 2 نيسان 2018 – توقيع كتب:
– هباشون – شوقي كريم
– شبح نصفي – محمد خضير سلطان
3.الثلاثاء – 3 نيسان 2018 – توقيع كتب:
– في الأدب الأندلسي – د.خليل محمد إبراهيم
– دارة الإحسان – فهد الأسدي
– حكايات الرمل – عالية طالب
4.الأربعاء – 4 نيسان 2018 – توقيع كتب:
– الريادة في المسرح العربي – د.عقيل مهدي
– مسرح الفتيان/دراسة ونصوص – د.حسين علي هارف
– التوصيل وإشكالياته – د.معتز عناد غزوان
5.الخميس – 5 نيسان 2018 – توقيع كتب:
– الطيف – هيثم بهنام بردى
– ألف صباح وصباح – حامد فاضل
– مزامير الشطآن – نضال العياش
6.الجمعة – 6 نيسان 2018 – توقيع الكتب:
– دراسات حرة في الأدب الحديث – د.نجاح كبة
– المثال النقدي – د.جاسم الخالدي
– أقول غير ما يقوله العشاق – هدى محمد حمزة
7.السبت – 7 نيسان 2018 – توقيع الكتب:
– التسارد – د.كوثر جبارة
– شغب أنثوي – رسمية محيبس
– وشم لذكرى وجه – عمران العبيدي