جرحى بقصف الطائرات الحربية التركية لـ”شيلادزي” دهوك

اعلن مدير ناحية شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاحد، جرح عدد من المواطنيين بقصف للطائرات الحربية التركية في حدود الناحية بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي.

وناحية شيلادزي تتبع قضاء العمادية بمحافظة دهوك وتسبب تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني باخلاء 85 قرية من سكانها، الا ان الاهالي يذهبون الى قراهم بشكل يومي لاستحصال ارزاقهم اليومية.

ويقول المسؤولون المحليون انه بسبب القصف الجوي التركي يتعرض سكان الناحية للعديد من المرات الى الموت، فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بمناطقهم.

وقال مدير ناحية شيلادزي واشين برواري انه بسبب تواجد مقاتلي الـ”PKK” فقد شنت الطائرات الحربية التركية اليوم الاحد عددا من الغارات الجوية على المنطقة وقد توجه المواطنون الى المنطقة من اجل استحصال ارزاقهم، مبينا ان القصف التركي تسبب باصابة مواطنين مدنيين على الاقل.

واضاف برواري ان جروح احد المواطنين خطيرة فيما اصيب الاخر بجرح بسيطة.

وتابع برواري ان القرى التي هجرها اهلها في المنطقة بلغ عددها 85 قرية، منوها الى ان مقاتلي الـ”PKK” يتواجدون في المنطقة في الكثير من الاوقات لذلك تقوم السلطات التركية بقصف تلك القرى بشكل مستمر وتلحق اضرارا كبيرة بالناس فيها، حسب تعبيره.

وكانت حكومة اقليم كوردستان دعت عناصر حزب العمال الانسحاب من المناطق السكانية، في وقت تقول تركيا انه ستشن هجوما بريا على معاقل التنظيم في مناطق داخل الارض العراقية.