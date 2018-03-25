جونسون لنيجيرفان البارزاني: الفرصة متاحة الآن لبناء مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لإقليم كوردستان

أرسل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، بمناسبة عيد نوروز، الذي يوافق 21 آذار من كل عام.

وقال جونسون في برقيته: “بمناسبة عبد نوروز، أقدم تبريكاتي لكم ولعائلتكم الكريمة وشعب وحكومة إقليم كوردستان”، مضيفاً: “في العام الماضي وخلال الحرب على داعش، قدم إقليم كوردستان والشعب الكوردي شجاعة وتضحيات عظيمة، كما أبدى ضيافة كريمة في استقبال عدد كبير من النازحين واللاجئين”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: “الفرصة متاحة الآن لبناء مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لإقليم كوردستان، ونتطلع إلى التعاون مع سيادتكم للوصول إلى هذا الهدف”.

ووجه جونسون في رسالته دعوة إلى نيجيرفان البارزاني لزيارة لندن، بالقول: “نأمل أن نرى سيادتكم في لندن خلال وقت لاحق هذا العام، نتمنى لكم نوروزاً سعيداً وآمناً وعاماً حافلاً بالنجاحات لكم”.

واختتم وزير الخارجية البريطاني رسالته إلى نيجيرفان البارزاني بكتابة هذا المقطع من أغنية كوردية شهيرة عن نوروز:

“هذا اليوم هو بداية سنة جديدة، ها قد حل نوروز مجدداً”

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي قد وجهت في وقت سابق، تهنئة إلى الشعب الكوردي بمناسبة نوروز، متمنية أن يعم السلام والتعايش خلال العام الجديد.

وقالت ماي في الرسالة يوم أمس الجمعة، 23-3-2018، إنها تأمل في وجود عالم تتحقق فيه المزيد من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير.

وجاء في الرسالة أيضاً: “أتمنى أن يقضي كل فرد من الشعب الكوردي في هذا النوروز وقتاً ممتعاً مع رفاقه وأفراد أسرته”.

رئيس الوزراء البريطانية، دعت في وقت سابق أيضاً رئيس وزراء إقليم كوردستان، في مكالمة هاتفية إلى زيارة لندن، بعد دعوات مماثلة وجهت إلى نيجيرفان البارزاني من قبل فرنسا وألمانيا، عقب التوتر الذي شاب العلاقات بين أربيل وبغداد في 25 أيلول 2017.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو