حيدر العبادي و تحالفه مع رموز الكوارث الوطنية

بقلم مهدي قاسم

كتبتُ ذات يوم في إحدى مقالاتي السابقة ما معناه ومبناه أنه :

ـــ إذا حدث بالصدفة النادرة جدا وجود سياسي إسلامي نزيه أو وطني مخلص و مستقيم فأنه سيشبه حتما ـــ بشكل من الأشكل ـــ سباق الأحصنة الهزيلة التي تنطلق جارية في البداية انطلاقة جيدة كالصاروخ معطية انطباعا بالأمل و الفوز ، ولكنها ــ شيئا فشيئا ــ سرعان ما تتراجع متأخرة عن أقرانها المتسابقات لتبقى في المؤخرة في نهاية السباق ، متقهقرة ، مسببة خيبة و خذلانا للمعولين و متحمسين و المشجعين لها .

فيكاد السيد حيدر العبادي أن يشبه ــ رمزيا ــ هذا النوع من الأحصنة من حيث التعويل عليه من قبل البعض ، و خاصة بعد تحرير الأراضي العراقية من قبضة عصابات داعش ، إذ أنه بدلا من أن يجمع حوله أناسا نزيهين ووطنيين شرفاء من مرشحين للانتخابات و إذا به يتحالف مع رموز الفساد و الكوارث الوطنية من أمثال الشهرستاني و إبراهيم الجعفري و علي العلاق و عباس البياتي محمود الحسن وغيرهم من رموز الفساد و الكوارث الوطنية و الذين كان لهم الباع الأكبر في انتشار مظاهر الفساد و الخراب و التخلف في العراق ، و بذلك يكون حيدر العبادي قد أحرق أوراقه السياسية الجيدة في نظر الشارع العراقي على صعيد انتصاره على عصابات داعش / و ذلك بحكم النفور القوي جدا و كذلك الحساسية الشديدة و العالية للشارع العراقي من رموز الفساد و الكوارث الوطنية هؤلاء و أمثالهم ، سيما تلك القناعة القائمة و الراسخة عند المواطن العراقي و المتجسدة أصلا في أن مظاهر الفساد السياسي و الوظيفي و المالي والإداري هي التي مهدت معبدة الطريق أمام عصابات داعش للسيطرة عل ثلث الأراضي العراقية و ليس العكس هو الصحيح ، وهو الأمر الذي يعني :

ـــ أن وجود رموز الفساد المحتمل هؤلاء سواء في البرلمان القادم أو في مناصب حكومية جديدة قد تسبب بنفس الكوارث الوطنية ولكن من نوع آخر و بأشكال فساد و كوارث وطنية أخرى.

علما ومن المعروف بأن أحصنة السباق الهزيلة أما تُسحب نهائيا من المسابقات المستقبلية أو تُعاد عملية تأهليها و تدريبها من جديد ولا تشارك إلا بعدما تكون حظوظها في احتمالات الفوز قوية جدا .

فهل يستطيع حيدر العبادي و ينجح في عملية تدوير النفايات السياسية تلك مجددا و تأهيل رموز الفساد والفشل و الخراب هؤلاء ليخدموا العراق بشكل جيد ومطلوب مثلما ينبغي و يجب في المرحلة القادمة ما بعد الانتخابات ؟! ..

نحن نشك في ذلك تماما ، كما أغلب العراقيين أيضا .

حيدر العبادي و تحالفه مع رموز الكوارث الوطنية

بقلم مهدي قاسم

كتبتُ ذات يوم في إحدى مقالاتي السابقة ما معناه ومبناه أنه :

ـــ إذا حدث بالصدفة النادرة جدا وجود سياسي إسلامي نزيه أو وطني مخلص و مستقيم فأنه سيشبه حتما ـــ بشكل من الأشكل ـــ سباق الأحصنة الهزيلة التي تنطلق جارية في البداية انطلاقة جيدة كالصاروخ معطية انطباعا بالأمل و الفوز ، ولكنها ــ شيئا فشيئا ــ سرعان ما تتراجع متأخرة عن أقرانها المتسابقات لتبقى في المؤخرة في نهاية السباق ، متقهقرة ، مسببة خيبة و خذلانا للمعولين و متحمسين و المشجعين لها .

فيكاد السيد حيدر العبادي أن يشبه ــ رمزيا ــ هذا النوع من الأحصنة من حيث التعويل عليه من قبل البعض ، و خاصة بعد تحرير الأراضي العراقية من قبضة عصابات داعش ، إذ أنه بدلا من أن يجمع حوله أناسا نزيهين ووطنيين شرفاء من مرشحين للانتخابات و إذا به يتحالف مع رموز الفساد و الكوارث الوطنية من أمثال الشهرستاني و إبراهيم الجعفري و علي العلاق و عباس البياتي محمود الحسن وغيرهم من رموز الفساد و الكوارث الوطنية و الذين كان لهم الباع الأكبر في انتشار مظاهر الفساد و الخراب و التخلف في العراق ، و بذلك يكون حيدر العبادي قد أحرق أوراقه السياسية الجيدة في نظر الشارع العراقي على صعيد انتصاره على عصابات داعش / و ذلك بحكم النفور القوي جدا و كذلك الحساسية الشديدة و العالية للشارع العراقي من رموز الفساد و الكوارث الوطنية هؤلاء و أمثالهم ، سيما تلك القناعة القائمة و الراسخة عند المواطن العراقي و المتجسدة أصلا في أن مظاهر الفساد السياسي و الوظيفي و المالي والإداري هي التي مهدت معبدة الطريق أمام عصابات داعش للسيطرة عل ثلث الأراضي العراقية و ليس العكس هو الصحيح ، وهو الأمر الذي يعني :

ـــ أن وجود رموز الفساد المحتمل هؤلاء سواء في البرلمان القادم أو في مناصب حكومية جديدة قد تسبب بنفس الكوارث الوطنية ولكن من نوع آخر و بأشكال فساد و كوارث وطنية أخرى.

علما ومن المعروف بأن أحصنة السباق الهزيلة أما تُسحب نهائيا من المسابقات المستقبلية أو تُعاد عملية تأهليها و تدريبها من جديد ولا تشارك إلا بعدما تكون حظوظها في احتمالات الفوز قوية جدا .

فهل يستطيع حيدر العبادي و ينجح في عملية تدوير النفايات السياسية تلك مجددا و تأهيل رموز الفساد والفشل و الخراب هؤلاء ليخدموا العراق بشكل جيد ومطلوب مثلما ينبغي و يجب في المرحلة القادمة ما بعد الانتخابات ؟! ..

نحن نشك في ذلك تماما ، كما أغلب العراقيين أيضا .