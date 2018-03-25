درجال ينافس “الملا” على رئاسة اتحاد الكرة ويونس نائبا

قدم اللاعبون الدوليون السابقون عدنان درجال ويونس محمود ونعيم صدام أوراق ترشيحهم رسميا للمشاركة في انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي المقررة في أيار/مايو المقبل.

وترشح درجال للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد، فيما دخل يونس محمود كمرشح للمنافسة على منصب نائب الرئيس.

وترشح اللاعب السابق نعيم صدام للانتخابات لشغل منصب عضو في اتحاد الكرة.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم الحالي عبد الخالق مسعود قد أعلن في وقت سابق ترشحه لمنصب الرئيس، إلى جانب نائبه الحالي شرار حيدر الذي ترشح لشغل منصب النائب الأول، فيما ترشح علي جبار لمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

يذكر أن اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق أن باب الترشح الأحد، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت بغداد (12:00 ت غ).

وبرز اسم اللاعب الدولي السابق عدنان درجال في ثمانينيات القرن الماضي بعد أن قاد المنتخب العراقي لإحراز العديد من الألقاب على الصعيدين القاري والإقليمي والتأهل لكأس العالم في عام 1986 في المكسيك.

ويعد اللاعب يونس محمود كابتن المنتخب العراقي لأكثر من عقد، أبرز اللاعبين الدوليين في الوقت الحالي، خاصة بعد أن ساهم في تحقيق العراق لقبه القاري الوحيد عندما أحرز كأس أمم آسيا في 2007.