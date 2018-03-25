راموس يدخل قائمة العشرين المخضرمين.. وبوفون يقترب من الرقم القياسي!

دخل المدافع الإسباني سرجيو راموس، قائمة اللاعبين العشرين الأوائل الأكثر خوضاً للمباريات الدولية على مرّ التاريخ، وذلك حين شارك في لقاء منتخب بلاده أمام نظيره الألماني.

وتجاوز راموس بذلك رقم الإيراني علي دائي الذي كان قد شارك في 149 مباراة دولية، ليعادل الألماني لوثر ماتيوس صاحب الـ150 لقاء دولي مع منتخب بلاده، واقترب من الرقم الإسباني القياسي.

ويُعتبر الحارس إيكر كاسياس أكثر لاعبٍ إسباني خوضاً للمباريات الدولية بواقت 167 مرة، لكن راموس يسعى من دون شك لتحطيمه وتجاوزه بعدما أكد ذلك في تصريحاته وهو الذي بدأ مسيرته يوم 26 آذار 2005.

من جانب آخر سيدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريباً قائمة اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 150 مباراة دولية، فبعد مشاركته الأخيرة أمام مصر بات في رصيده 148 لقاء، بالتالي هو قريبٌ للغاية من تحقيق هذا الإنجاز.

ويتصدر القائمة اللاعب المصري العملاق سابقاً، أحمد حسن، والذي خاض 184 مباراة رسمية من سنة 1995 حتى عام 2012، والوحيد القادر على تحطيم الرقم في الوقت الحالي هو الإيطالي جيانلويجي بوفون في حال لم يعتزل نهاية الموسم الحالي، إذ يمتلك صاحب الـ40 عاماً 176 مباراة دولية.

وهذه قائمة العشرين الأوائل، وعدد مبارياتهم الدولية.

المصري أحمد حسن 184

السعودي محمد الدعيع 178

المكسيكي كلاوديو سواريز 177

الإيطالي جيانلويجي يوفون 176

المصري حسام حسن 169

الإكوادوري إيفان هورتادو 168

اللاتفي فيتاليس أستافيفز 167

الإسباني إيكر كاسياس 167

الأميركي كوبي جونز 164

الإماراتي عدنان الطلياني 161

الكويتي بدر المطوع 159

الإستوني مارتين ريم 157

الأميركي لاندو دونافان 157

السعودي سامي الجابر 156

المصري عصام الحضري 156

البحريني سلمان عيسى 153

العماني أحمد مبارك 153

الياباني ياشيتو إندو 152

الإيراني جواد نيكونام 152

الألماني لوثر ماثيوس 150

الإسباني سرجيو راموس 150