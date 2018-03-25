رَفْرَفَةُ الْعِنَّابْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم والشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ غادة رشاد

{1}متى ستعرف ؟

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ غادة رشاد

متى ستعرف ؟

أن الحب في قلبي

محال

لا مكان له إلا في الخيال

لا حب .. لا عشق

لا وجع وألم يهد جبال

متى ستعرف ..؟

أني ما عدت كما كنت..؟

خذلانك

مزق قلبي

بعثر روحي

أصبحت صريعة الشتات

متى ستعرف .. ؟!!!

أني جثة هامدة

لا روح فيها ولا حياة؟!!!

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ غادة رشاد

{2}قُيُودُ زَمَانِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- أَعْرِفُ أَنَّ الْحُبَّ عَذَابْ=مَا غَادَرَ قَلْبَ الْأَحْبَابْ

2- أَعْرِفُ أَنَّ قُيُودَ زَمَانِي=تُوقِفُ رَفْرَفَةَ الْعِنَّابْ

3- أَعْرِفُ قَدْ جَعَلَتْ مِنْ حُبِّي=شِبْهَ مُحَالٍ لِلْأَصْحَابْ

4- دَمَّرَتِ الْحُبَّ وَعَقَّتْنِي=أَخَذَتْ مِنِّي خَيْرَ مَنَابْ

5- أَعْرِفُ زُهْدَكُمُ بِحَبِيبٍ=مِنْ أَجْلِ الْعُرْفِ الْمُرْتَابْ

6- أَيْنَ الْحُرِّيَّةُ؟!!!هَجَرَتْنَا؟!!!=يَئِسَتْ مِنْ حَرْفِ الْإِعْرَابْ

7- لَكِّنِي أُوقِنُ يَا حُبِّي=بِحَيَاتِكِ مِنْ فَتْحِ الْبَابْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

mohsinabdraboh@ymail.com mohsinabdrabo@yahoo.com