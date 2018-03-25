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سحب يد مفتش عام الصحة من منصبه

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، توجيهها كتاباً رسمياً بسحب يد المفتش العام لوزارة الصحة من منصبه.

وبموجب وثيقة، موقعة من رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، فانه تم توجيه كتب رسمي الى وزيرة الصحة عديلة حمود بهدف سحب يد مفتش عام وزارة الصحة من منصبه.

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