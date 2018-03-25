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شرطة السليمانية تعتقل متهمين بالاحتيال عبر الفيسبوك

اعتقلت قوات مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاحد، متهمين احتالا على عدد من الاشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت المديرية في بيان لها ان مركز شرطة (جوار جرا) وبعد الحصول على معلومات بان شخصين حاولا عن طريق “فيسبوك” بالنصب على مواطنين بتأمين (فيزا) سياحية لهم، مشيرة الى انه بعد معلومات دقيقة، تمكنت قوات الشرطة من اعتقال الشخصين.

واضاف البيان ان “المتهمين اعترفا امام ضابط التحقيق بفعلتهما، والنصب بمبلغ من المال على عدد من الاشخاص، لقاء وعدهما بتأمين فيزا سياحية لهم، مضيفاً أن التحقيق مستمر مع المتهمين.

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