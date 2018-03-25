شيركو حبيب : اي تلاقي بين الحكومة المركزية ونظيرتها في الاقليم خطوة ايجابية

دعوة لحل الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان

ونبذ الكراهية و الطائفية و المذهبية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد السيد شيركو حبيب مسؤول مكتب حزب الديمقراطي الكوردستاني في مصر بان عيد نوروز هذا العام يختلف عن بقية السنوات السابقة لانه اول نوروز نحتفل به بعد الانتصار على داعش، حيث كان لقوات كوردستان بيشمركة كوردستان دور هام واساسي لدحر داعش و قدمنا اكثر من 1800 شهيد و 12 الف جريح,

واضاف السيد شيركو حبيب خلال افتتاحه الحفل الذي اقيم مساء امس السبت 24 مارس 2018 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كوكبة من الشخصيات الدبلوماسية والاعلامية والثقافية ورؤوساء الاحزاب والائتلافات المصرية او من يمثلهم وكادر السفارة العراقية في القاهرة وعدد من الجالية العراقية في القاهرة ووسائل الاعلام العراقية والمصرية بانه ولاول مرة في تاريخ العراق الجيش العراقي و قوات البشمركة يتعاونان ضد عدو مشترك و الحمدلله استطاع ابناء العراق بالقضاء على ارهابي داعش وتطهير ارض العراق منهم، الا ان بقاء فلول منهم هنا و هناك لن يؤثر على على اعادة الامن و الاستقرارللعراق.

وفيما يلي نص الكلمة : –

( معالي سفير جمهورية العراق الفدرالي الاستاذ حبيب الصدر المحترم

سيداتي و سادتي

ضيوفنا الاعزاء

في البداية يسعدني ان ارحب بكم جميعا واشكركم على حضوركم و مشاركتكم معنا عيد نوروز العيد الوطني الكوردي و اول ايام السنة الكوردية

نوروز اليوم الجديد اليوم المشرق الذي انتصر فيه الحق على الباطل يوم الحرية، في هذا اليوم يجدد الحب و الولاء و الانتماء الى الوطن. نوروز العيد الوطني للشعب، هذا العيد الذي حاول اعدائنا بشتي الوسائل منعنا من الاحتفال به وقاموا باعمال اجرامية ضد شعبنا وخلال الفترات الماضية القريبة ارتكبوا ابشع الجرائم بأيام قبل عيد نوروز

ففي عام 1988 استعمل النظام العراقي البائد الغاز الكيمياوي ضد الشعب الكوردي في حلبجة، عمليات الانفال ضد المواطنين الكورد الابرياء، وذلك ضد اكثر من 8000 من البارزانين، والكورد الفيلية، ناهيك عن الاقتتال الدخلي التي ارتكبها ضد جميع العراقيين،

واليوم اذ نحن نحتفل معا ارتكبت جريمة بشعة اخرى ضد الانسانية في عفرين سوريا، و قبلها في سنجار و اماكن اخرى، لكن هذه الجرائم لم تمنعنا من الاحتفال بهذا العيد، بل على العكس نزداد اصرارا على الاحتفال رغم قساوة و بشاعة اعدائنا.

ونحن نحتفل بعيد نوروز ننحني اجلالا واكرما لشهداء عفرين و جميع شهداء الحرية اينما كانوا شهدائنا الابرار الذين استشهدوا من اجل الديمقراطية و الحرية في الحرب ضد الارهاب، ولشهداء مصر الذين ضحوا من اجل تطهر مصر المحروسة من رجس الارهاب

الحضور الكريم

نوروز هذا العام يختلف عن بقية السنوات السابقة اول نوروز نحتفل به بعد الانتصار على داعش، حيث كان لقوات كوردستان بيشمركة كوردستان دور هام واساسي لدحر داعش و قدمنا اكثر من 1800 شهيد و 12 الف جريح,

ولاول مرة في تاريخ العراق الجيش العراقي و قوات البشمركة يتعاونان ضد عدو مشترك و الحمدلله استطاع ابناء العراق بالقضاء على ارهابي داعش وتطهير ارض العراق منهم، الا ان بقاء فلول منهم هنا و هناك لن يؤثر على على اعادة الامن و الاستقرارللعراق.

سيداتي وسادتي

كان هذا العيد اكثر فرحا في العراق رغم المأسي وفرحنا جميعا ببوادر انفراج الازمة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم وارسال جزء من رواتب موظفي الاقليم وبدء استئناف الرحلات من والى مطاري اربيل و السليمانية، رغم ان المطالب لاتنحصر في هذين الامرين، ولكن هناك تقدم ملحوظ و بوادر خير بين الطرفين بعيدا عن الاعلام لحل الخلافات وان اي خطوة ايجابية مهما كانت مهمة لحلحلة المشاكل تعتبر بادرة ممتازة، وعلينا جميعا حل الخلافات حسب الدستور و الالتزام به، لان الدستور هو الضامن الوحيد للاستقرار و الوحدة بين مكونات العراق.

ايتها السيدات ايها السادة

لقد عانى العراق و ابناء العراق كثيرا من الظلم و الحكم الدكتاتوري وسالت انهار من دم العراقيين، والان علينا جميعا ان نعمل من اجل المستقبل من اجل الاجيال القادمة و النهوض بالعراق الى ما كان علية كبلد الحضارات و العلم و المعرفة،

لقد عانينا جميعا من الحروب التي فرضت علينا من قبل الانظمة السابقة حرب ضد ايران و احتلال الكويت، ناهيك عن الاقتتال الداخلي واستعمال الاسلحة المحرمة دوليا ضد شعبه

اتمنى ان نعمل جميعا على حل الخلافات و نبذ الكراهية و الطائفية و المذهبية و ان نعمل جميعا من اجل الانتماء للوطن و ان نتطلع الى مستقبل مشرق لما يبعث الخير للجميع