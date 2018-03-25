صاحب برج للانترنت يبتكر طريقة جديدة لتبرئة نفسه من ضعف الخدمة

ضعف خدمة الانترنت في العراق بات الشغل الشاغل والحديث السائد الذي يشغل المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشهد البلاد رداءة في الخدمة المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية.

ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تناقلوا صورة تظهر برجاً للانترنت تعلوه مكبرة للصوت وقالوا إن “صاحب برج للأنترنت وضع مكبرة صوت على البرج يقول من خلالها: الخلل من الشركة وليس مني، كفاكم اتصالات”.

مواطنون عبروا عن امتعاضهم وسخطهم الشديد نتيجة تردي خدمة الأنترنت، موجهين أصابع الاتهام إلى الشركات الأهلية الموفرة لهذه الخدمة فضلاً عن وزارة الاتصالات التي عزت في بيانات صحافية عدة أصدرتها بهذا الشان السبب إلى وجود قطع في “الكابل البحري”.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا وزارة الاتصالات بالسعي لتحسين الخدمة وتقليل أسعارها، معتبرين أن خدمة الانترنت لم تعد شيئاً كمالياً أو هامشياً في حياة معظم الناس، بل هي من الأمور الضرورية بالنسبة لمئات آلاف المواطنين.

وزارة الاتصالات أكدت، الثلاثاء (13 شباط 2018)، عزمها تحسين خدمة الانترنت في العراق، فيما شددت على محاسبة الشركات المتلكئة.