صادرات الاردن السكراب 1.5 مليار دولارا سنويا

احمد كاظم

الاردن مفلس و لكنه يصدر للعراق بضائع قيمتها 1.5 مليار دورا فمن اين تأتي البضائع المصدرة؟

العراق الان مزبلة عالمية للبضائع السكراب و المنتجات الزراعية (الخايسة) تصلنا عبر الاردن بدون رقيب بل بإعفاء كمركي الى 552 مادة لكي ينتعش اقتصاد الملك الشحاذ الذي حذّر من الهلال الشيعي.

الاردن العاق يحصل على هذه البضائع السكراب و المنتجات الزراعية التالفة من مزابل دول العالم بلاش او بثمن بخس ثم يصدرها الى العراق بعد تغيير تاريخ صلاحيتها بمراكز يشرف عليها الملك الشحاذ.

البضاعة المنتهية صلاحيتها التي يصدرها الاردن نوعان:

الاول: ضررها قليل كالأدوات المنزلية و الاحذية و الملابس و مع ذلك استيرادها خيانة.

الثاني: ضررها شديد او مميت كالأدوية و ما يؤكل او يشرب.

قبل ايام قبض على تاجر معه اغلفة للأدوية صنعت في الاردن (الشقيق) لغرض استبدال تغليف ادوية منتهية الصلاحية من مخازن نقيب الصيادلة لتقتل ولد الخايبة و لينتعش اقتصاد الملك الشحاذ.

الاردن العاق منذ زمن صدام فيه مراكز تابعة للدولة لتبديل تواريخ البضائع المنتهية الصلاحية على راسها الاغدية و المشروبات و الادوية بموافقة صدام و الملك الشحاذ.

المحزن ان من حكم العراق بعد 2003 اكثر من الف صدام غالبيتهم متشيعون خانوا الامانة يفرطون بأرواح ولد الخايبة.

الاردن العاق بالإضافة الى تصديره الدواء القاتل و الاغذية القاتلة صدر (الزرقاويين) ليقتلوا الشيعة من حواضنهم في المناطق السنية ثم استبدلهم بالدواعش بعد ان نفق الزرقاوي.

سؤال: لماذا لا (ينعش) الخليج الوهابي الثري على راسه السعودية اقتصاد عميلهم ملك الاردن الذي حذّ من الهلال الشيعي نيابة عنهم؟

الجواب لان ملوك و امراء الخليج الوهابي لا يفرطون بمالهم اكثر من اللازم لكي يبقى الملك الشحاذ خادما لهم بينما الالف صدام يخاطبونه بجلالة الملك عندما يغدقون عليه المال و النفط.

يا الف صدام: هل نسيتم كيف (رفسه) الملك سلمان امام الاعلام عندما قال الملك الشحاذ (النبيّ الهاشمي) مشيرا الى (هاشميته) عند القاء كلمته في مؤمر ترامب.

العراق في زمن صدام وهب نفط البصرة الى الاردن العاق ملكا و حكومة وشعبا نصفه بلاش و النصف الاخر بنصف السعر و المحزن استمر ذلك بعد 2003 بسبب الالف صدام المتشيعين.

ختاما: يا الف صدام افدية و معممين و محجبات كفاكم المتاجرة بأرواح و لد الخايبة في سبيل المال الحرام و البقاء في المنصب و الخلاص منكم جميعا بكل الوسائل هو الحل.