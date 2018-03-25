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صحيفة اسبانية تكشف تفاصيل “غريبة” عن صفقة انتقال ابراهيموفتش الى جالاكسي

كشفت صحيفة “سبورت ديبورت” الاسبانية، اليوم السبت، تفاصيل غريبة بشأن انتقال السويدي زلاتان ابراهيموفتش من مانشستر يونايتد الانجليزي الى نادي لوس انجلوس جالاكسي الامريكي.”

وذكرت الصحيفة، إن “راتب إبراهيموفيتش سينخفض بنسب 96% دفعة واحدة ليرضَى بالحصول على 1.5 مليون يورو كراتب سنوي بدلًا من الراتب السنوي الحالي البالغ 21 مليون يورو”.

وبررت الصحيفة الإسبانية، ذلك بأنَّ “نادي لوس أنجلوس جالاكسي عليه أن يلتزم باللوائح المنظمة للعمل في الدوري الأمريكي، حيث تم إتمام صفقة انتقال إبراهيموفيتش بعد توقيع النادي على اتفاقية تسمى تخصيص المال المستهدف”، وهي تسمح للنادي بإنفاق أربعة ملايين يورو إضافية خارج حدود الرواتب السنوية على عددٍ محدد من اللاعبين بالنادي، وبالتالي فإنَّ أقصى حد لراتب إبراهيموفيتش سيصل إلى 1.5 مليون يورو سنويًا”.

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