في قضية اغتصابها.. تعرض لأول مرة صورها بعد حادثة الاعتداء ؟؟

عرضت لورا بريول صاحبة دعوى الإغتصاب ضد النجم المغربي سعد لمجرد، للمرة الأولى مقطع فيديو يرصد ما تعرضت له في الإعتداء المزعوم عليها.

وتحدثت في مقابلة تلفزيونية على شاشة BFM الفرنسية، عن تفاصيل جديدة من الواقعة المثيرة للجدل بين الطرفين.

وأكّدت انها تعرضت وأفراد عائلتها وأصدقاءها الى تهديدات مباشرة، من جمهور لمجرد، وصلت الى حد التهديد بالقتل.

يُذكر ان لمجرد غادر فرنسا مدة 5 ايام الى بلده المغرب، بعدما سمحت له السلطات الفرنسية الخروج من باريس، حيث يخضع لإطلاق سراح مشروط في انتظار البت في قضيته في القضاء.

وأطلق لمجرد أخيراً كليب أغنية ‘غزالي’ في المغرب، قبل أن يعود العاصمة الفرنسية.