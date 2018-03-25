كتلة الاتحاد الوطني تكشف حقيقة صرف الرواتب قبل نوروز

كشف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي آريز عبد الله، اليوم السبت، حقيقة صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان قبل عطلة عيد نوروز.

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي ان “من حق كل موظفي اقليم كوردستان الحصول على رواتبهم”، مبينا ان “كوردستان واثناء النباحثات مع بغداد لم تكن لديها مشكلة في كيفية صرف رواتب الموظفين، لكن الحكومة الاتحادية هي من ارسلت جزءاً من الرواتب”.

ودعا عبد الله الحكومة الاتحادية الى ارسال رواتب موظفي كل الوزارات الكوردستانية”.

يشار الى ان موظفي اقليم كوردستان تسلموا جزءاً من رواتبهم قبل اعياد نوروز، بعد ان كانوا يتأملون الحصول على رواتبهم كاملة من دون استقطاع.

واشار الى ان “اقليم كوردستان كيان دستوري، ونرفض التعامل على اساس حكومات المحافظات الثلاث”، مشددا على ضرورة “ذكر اسم الاقليم مثلما هو مذكور في الدستور العراقي”.

وبشأن استثناء مطار السليمانية من رفع الحظر الدولي من قبل تركيا، أوضح عبد الله ان “أنقرة تتعمد التعامل مع السليمانية بشكل منحاز في قضية المطار”.

ودعا عبد الله حكومة اقليم كوردستان الى الضغط على تركيا، من أجل أن تتعامل الاخيرة مع مطار السليمانية أسوة بمطار اربيل.

واكد ان تركيا تريد التفريق بين الاحزاب الكوردية، مشددا على “ضرورة ان يتم وضع حد لسياستها التفريقية بين الاحزاب الكوردستانية”.