كتلة حزب طالباني في كركوك تعلن مقاطعتها اجتماعات “تقاسم السلطة” إذا لم تتحقق هذه الشروط

أكد معاون مسؤول مكتب تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، هدايت طاهر، اليوم السبت، ان الكرد قاطعوا سابقاً وسيقاطعون اي اجتماعات تتعلق بمشروع تقاسم السلطة في محافظة كركوك إلا بتوفر عدد من الشروط، مشيراً الى ان توزيع الوظائف في عموم المؤسسات الحكومية بكركوك فيه غبن كبير لمكوننا.

وقال طاهر في حديث إن “تجربة إدارة كركوك علمتنا ان تدار المحافظة من قبل جميع المكونات وبشكل توافقي ومتوازن”. مشيراً الى ان “مام جلال (الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني) هو مهندس مشروع ومقترح تقاسم السلطة بنسب متساوية بين مكونات كركوك”.

وأضاف طاهر، أن “هناك غبناً كبيراً بحق الكرد في الوظائف العامة في كركوك، كون نسب التوظيف لأبناء مكوننا جداً قليلة مقارنة بإخواننا العرب والتركمان”.

وتابع، أنه “بعد تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل توزيع المناصب الإدارية بنسب متساوية بين مكونات كركوك وجدنا عدم وجود تكافؤ وعدم وجود عدالة حقيقة لتقسيم المناصب في الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن عدم وجود أعضاء كرد في اللجنة”.

وشدد طاهر على “أن يكون تقاسم الوحدات الإدارية على شكل درجات وظيفية بوجود ممثلي جميع القوميات والكتل السياسية في كركوك، وان الأمر يحتاج إلى تنازل من قبل جميع الأطراف والتأكيد على احترام الاستحقاقات الانتخابية للمناصب العليا في المحافظة”.

وختم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك بالقول: “نحن قاطعنا الاجتماعات المتعلقة بتقاسم السلطة سابقاً، وسنقاطعها في حال لم تتوفر الشروط التي تحدثنا عنها، وعلى اللجنة ان تكون منصفة في عملها”.