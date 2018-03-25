كتلة كوردية: تركيا تقصف أراضينا وبغداد صامتة

انتقد رئيس كتلة التغيير النيابية النائب امين بكر، اليوم السبت، الصمت الحكومي الواضح على الاعتداءات التركية المستمرة بشكل مكثف خلال الاسبوع الماضي والتي يسقط ضحيتها الابرياء من المدنيين، داعيا اياها اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ امن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق.

وقال بكر في بيان ان “الاعتداءات التركية مازالت مستمرة ومنذ اسبوع تقريبا على الاراضي العراقية داخل اقليم كوردستان، والتي يذهب ضحيتها بشكل يومي عدد من الابرياء المدنيين بين شهيد وجريح”، مبينا ان “ما نستغربه هو الصمت الحكومي الذي لا نجد له مبررا باستثاء البيان الخجول والمقتضب من وزارة الخارجية للتنديد بالعدوان دون موقف واضح”.

واضاف “سبق لنا وان طالبنا الحكومة الاتحادية بالتحرك على الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة العمل الاسلامي والدول العظمى للضغط على تركيا لايقاف عدوانها السافر على اراضينا، لكننا لم نلق اذانا صاغية من الحكومة او موقفا يوازي حجم العدوان التركي”.

واكد بكر ان “القوات التركية داخل الاراضي العراقية هي قوات محتلة ومعادية بحسب قرار مجلس النواب الاتحادي وعلى الحكومة اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ امن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق وتعويض الضحايا المدنيين المتضررين من العدوان التركي على اراضينا”.