كوردستان تمهل الشركات اسبوعا لتقديم طلبات الحج والعمرة وتحدد شروطا

طالبت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان شركات الحج والعمرة، اليوم الاحد، بمراجعة فروعها في محافظات الاقليم خلال سبعة ايام لتقديم طلباتهم وفق استمارة معدة لهذا الغرض، مضيفة ان اي شخص يتأخر عن المدة المذكورة لن يكون بامكانه المشاركة في هذه العملية باي شكل من الاشكال.

وقالت المديرية في بيان لها ان الشركات التي ترغب بالمشاركة في نقل والاشراف على الحجاج الى السعودية ان تراجع المديرية خلال سبعة ايام للحصول على المعلومات بشكل كامل.

واضاف البيان ان شركات الحج والعمرة بامكانها المراجعة اعتبارا من يوم غد الاثنين لغاية مطلع الشهر المقبل لتقديم طلباتهم وفق استمارات معدة لهذا الغرض

كما اضاف ان اي شخص او شركة تتاخر عن الموعد المحدد لن يكون بامكانها المشاركة في عملية المشاركة باي شكل من الاشكال.

واورد البيان الشروط المتوجب توفرها في تلك الشركات ومنها ان يكون تقييم مشاركتها في عملية الحج والعمرة للعام الماضي في السعودية ناجحة.

ومنها ايضا ان تكون مستعدة بدفع مبلغ مقداره 2100 ريال سعودي في حال ظهور اسمها في نظام الحصول على تاشيرة الدخول (الفيزا) وكذلك الاستعداد للالتزام باية تغييرات قد تطرأ على المبلغ المشار اليه.

كما اشترط البيان ان تكون شركته ملتزمة بجميع التعليمات الخاصة، مضيفا انه مع تقديم الطلب للعمل يجب ان يستصحب وصل براءة الذمة والا فان المشاركة ستلغى.