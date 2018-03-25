لماذا فريضةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تحييها المرجعيه؟

هل هي مرحلية في الزمان والمكان استنفذت حاجتها وانتهى العمل بها؟ او شانها شان احكام الرجم والتعزير والجهاد عطلت الى زمن المعصوم, نحن ندرك ان فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها سلطان عظيم في استقامة المجتمع وارشاده وتذكيره بما يجب عليه في الشريعه وما ينتهي عنه,وقد وردت الروايات ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اثارها منع استجابة الدعاء وتسليط الاشرار في الحكم على الامه, حتى في لسان المرجعيه هناك ميل ورغبه في خطابها الى السياسه, ولم تتعرض الى صيغة اللفظ كما ورد في الاحاديث والروايات, وكانها مطلوبه فقط من المكلف البسيط اما صاحب الشان السياسي والرمز الديني, فلا تطلب منه ولا يكلف بها حتى ان رجل الدين اذا قيل له اتقي الله يعتبرها مسبه واهانة في حقه, هل نعيد النظر في جملة من الاحكام والتشريعات التي وردت عن اهل البيت والنبي الاكرم ص؟ نحن اليوم نشهد حملات الالحاد التي تعلن على المواقع في الانترنيت والفيسبك, ولم نشهد نشاطا معاكسا يضيق دائرة هذا الصراخ المحموم والحمله الظالمه المعتدي على الذات المقدسه بحجة حرية الراي,اين تقف حرية الراي وماهو المسموح والممنوع في حرية الراي ؟هناك حركات معاصره ولدت في حضن التشيع العراقي وكان بالامكان وئدها في مهدها,مثلا حركة الصرخي نحن نسمع في الحوزه انها تمول من الخليج الاانها تمارس نشاطها في كل المحافظات العراقيه وتنشر صور الصرخي وتشارك في الحكم في بعض المحافظات اعضاء في مجالسها ما معنى هذا السكوت عنها( هل ننطلق من قول امير المؤمنين اذا سكت اهل الحق عن حقهم ظن اهل الباطل انهم على حق),حركة احمد ابن كاطع الذي يدعي انه ابن المهدي لها نشاط علني في محافظة البصره ونواحي الفرات الاوسط, ولها مواكب ودعوة علنيه في ايام اربعينية الحسين, سؤال تطرحه العامه من هو المسؤل عن توجيه الناس وتحذيرهم,؟هل تعلم المرجعيه بضلالة كم هائل من المغتربين وتحولهم الى دين اخر,او من زج في المعتقلات بسبب ممارستة للمخدرات لانه فقد الموجه, وهناك اسئله لم تجد جوابا عليها مثلا الامراطوريه الاقتصاديه التي اسست لوكلاء المرجعيه في لندن, وامريكا, وايران, ولبنان, والبذخ الذي يشبه ما قام به جعفر البرمكي ايام العباسيين, زودونا بما لديكم من ادلة تبرء وكالائكم في الخارج حتى نسطيع الدفاع عن هذه التجاوزات, لماذا حينما تقدم الادله القطعيه على انحراف من يتصرف باسم المرجعيه تغضب حاشية المرجعيه وربما توجه كلاما جارحا الى من قدم الادله, لماذا تعطي المرجعيه دورا مميزا لكل من ليس له تاريخ في الحوزه وليس له قدرة الاجابه حتى على المسئله الشرعيه؟ نعم نجد من يدافع عن المرجعيه لانه مستفيد بنى شخصيته الهزيله تحت ظلها وليس من منطلق الاعتقاد بشرعيتها, اين المرجعيه عن الحركه الجديده باسم ابي عبد الله القحطاني يبيع الشباب على يكون عبدا في سبيل الله وهذا كما يقول يقرب ظهور صاحب الزمان؟ ماذا قالت او تقول المرجعيه في البدع التي انتشرت في اربعينية الامام الحسين ؟هناك من يطين نفسه ومن ينبح نبيح الكلاب ومن يمشي على الجمر باسم الامام الحسين ومن يضرب نفسه بالحذاء, كل هذه الحركات, نحن لاننتقص من دور المرجعيه ولا نحملها مسؤلية الانحرافات, ولانريد ان نعرفها بواجباتها ,بل هناك جزء من المسؤليه يتحملها المجتمع ,نحن كعراقيين لانعتب على مرجعية الافغاني والباكستاني , فقط عتبنا على مرجعية السيد السستاني ومرجعية السيد محمد سعيد, هناك اجنحه سياسيه تعمل باسم المرجعيات, فقط اجيبونا عن هذا السؤال الخطير, يشاع ان المرجعيات الاربعه لها حصص في نفط العراق بحجة الخمس هل هذا كلام صحيح؟ نحن لاتسمح لنا اخلاقنا ولا تاريخنا ان نصطف مع حملة المهرجين على المرجعيه, ولكن هناك اسئله يجب الاجابه عنها مباشرة من المرجعيه.

احمد محمد الزاملي