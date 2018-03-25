مجلس كركوك يدعو العبادي الى زيارة المحافظة لوضع حلول لملفاتها “المعقدة”

دعت عضو مجلس محافظة كركوك هالة نور الدين المفرجي، اليوم السبت، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لزيارة المحافظة وبحث ملفاتها المعقدة ووضع الحلول لها وفق الدستور.

وقالت المفرجي في بيان، نسخة منه، ان “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لم يقم بزيارة كركوك منذ اعلان تحرير قضاء الحويجة ونواحيها، وتطبيق خطة فرض القانون، وتنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الهاربة”.

ولفتت المفرجي الى أهمية ان “يقوم رئيس الوزراء بزيارة كركوك وتفقد احوال مواطنيها ومتابعه الملفات المعقدة التي تواجه المحافظة، خاصة في مجال الأمن والخدمات والتخصيصات المالية ونزاعات الملكية، وعودة النازحين لمناطقهم المحررة، والشراكة بين مكوناتها” مشيرة الى ضرورة “تحفيز مكونات كركوك لحوار وطني عراقي هادف يضمن مشاركة الجميع بشكل عادل ومتوازن ومتفق عليه”.

وأضافت، انه “ليس من المعقول ان تكون كركوك اغنى مدن العالم والعراق ولم تحصل على مستحقاتها المالية، وهي تواجه تحديات بالمناطق المحررة والمؤسسات الخدمية، لافتة الى ان “الجميع يؤكد وينادي ويركز على اهميتها الوطنية والإقليمية والدولية”.

وأشارت عضو مجلس محافظة كركوك، الى ان “نجاح العبادي في تفكيك ازمات كركوك سيزيد له نجاحا اخر في ظل مرحلة مهمة حقق فيها العراق انتصارا باهرا في الحرب على الارهاب وتعزيز اللحمة الوطنية نحو عراق الأمن والازدهار”.