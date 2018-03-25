محافظ نينوى: نطالب بغداد بفرض قوة أمنية على سنجار بعد انسحاب العمال الكوردستاني منها

طالب محافظ نينوى نوفل العاكوب، اليوم السبت، بوضع إجراءات سريعة للحفاظ على أمن مدينة سنجار غرب المحافظة، بعد انسحاب عناصر حزب العمال الكوردستاني منها.

وقال العاكوب في تصريح صحفي، إنه “تم مطالبة السلطات الاتحادية بفرض قوة امنية كبيرة على سنجار فور انتهاء انسحاب قوات الـpkk لغرض الحفاظ على أمن المدينة”.

وأضاف أن “الوضع في سنجار مختلف خصوصاً أنها منطقة مختلطة وتعرضت لعنف ديني خلال سيطرة داعش، لذلك تحتاج إلى إجراءات أمنية سريعة فور انتهاء انسحاب الـpkk”.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، أمس الجمعة، 23 آذار، 2018، الانسحاب من سنجار، بالقول: “بعد هزيمة داعش في المنطقة، زال الخطر إلى حد كبير جداً عن الإزيديين. تقربات الدولة العراقية والوضع المنظم للمجتمع الكوردي أزالت الشكوك عن الأمن، ولذلك لم تعد الظروف التي تدخلت من أجلها قوات الكريلا (مقاتلو الحزب) في شنكال (سنجار)”، مضيفاً: “إذا تعرض الإزيديون في باكور (كوردستان تركيا)، روج آفا (كوردستان سوريا)، باشور (إقليم كوردستان) والعراق وفي أي مكان كان، لهجوم، فإننا سنقف إلى جانبهم”.

وتقع سنجار جنوب محافظة دهوك، على بعد 50 كلم من سوريا، و120 كلم عن مدينة الموصل، ويعد القضاء أحد المناطق المتنازع عليها بحسب الدستور العراقي، وكان يقع تحت سيطرة إقليم كوردستان، قبل أحداث 16 أكتوبر، 2017، وبعد هذا التاريخ سيطر عليه عناصر حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي بعد انسحاب قوات البيشمركة منه التي تمكنت من تحرير القضاء من تنظيم داعش.

وبعد اجتياح داعش سنجار، في 3 آب 2014، اختطف مسلحو التنظيم 6 آلاف كوردي إزيدي، وتم تحرير أكثر من نصفهم حتى الآن، ولا يزال مصير المئات مجهولاً.