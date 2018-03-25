مركز الاعلام الامني يعلن مقتل عائلة خلال احباط تعرض لاحدى النقاط المشتركة بديالى

اعلن مركز الاعلام الامني، السبت، عن مقتل عائلة خلال احباط تعرض على أحدى النقاط المشتركة في ديالى.

وقال المركز في بيان ان “القوات الأمنية احبطت محاولة تعرض على أحدى النقاط المشتركة في منطقة العساكرة التابعة لناحية السعدية في محافظة ديالى”.

واضاف ان “الحادث اسفر عن مقتل عائلة مكونة من اربعة اشخاص صادف مرورهم وقت الحادث”، مبينا ان “القوات الأمنية تجري الان عملية أمنية بحثا عن الجناة”.

اعلن مدير ناحية السعدية في ديالى احمد الزركوشي، اليوم السبت، أن أربعة مدنيين من عائلة واحدة سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف مركبتهم شمال شرقي ب‍عقوبة.