مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان: قرار تعديل ادخار الرواتب سيصدر الأسبوع الجاري

أعلن مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الأحد، 25 آذار، 2018، أنه تقرر خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم مراجعة نظام ادخار الرواتب، مشيراً إلى إصدار حكومة الإقليم قرارها بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري.

وقال شهاب، خلال استضافته في برنامج (حدث اليوم) الذي يبث من على شاشة تلفزيون رووداو: “ستتم إعادة النظر في نظام ادخار الرواتب، وفقاً للإيرادات المتوفرة من عائدات النفط والغاز فضلاً عن الإيرادات الداخلية والأموال التي ترسلها بغداد”.

وأشار مستشار رئيس وزراء إقليم كوردستان إلى أن “القرار بشأن تعديل نظام إدخار الرواتب سيصدر خلال الأسبوع الجاري”.

واليوم الأحد، أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بياناً جاء فيه أنه “إذا استمرت بغداد بإرسال مبلغ 317 ملياراً 540 مليوناً و465 ألف دينار شهرياً –وهو مبلغ ضئيل- فإن حكومة إقليم كوردستان ستعدل نظام إدخار الرواتب بما يصب في مصلحة موظفي إقليم كوردستان، وذلك بجمع العائدات النفطية والإيرادات المحلية في الإقليم (إلى المبلغ المرسل).

وأضاف البيان أنه “تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول جديد للرواتب خلال الأيام المقبلة، ووفقاً للإيرادات المتوفرة، ليصدر مجلس الوزراء قراره النهائي بشأنها خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بغرض توزيع الرواتب لاحقاً بموجب الجدول الجديد”.

وتشير المعلومات إلى أن المجلس الأعلى للنفط والغاز سيجتمع الثلاثاء المقبل، 27-3-2018، لبحث تعديل نظام الرواتب، وسيصدر القرار النهائي بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.

وخرج عشرات المعلمين في السليمانية وأربيل ودهوك، الأحد، في تظاهرات احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وإلغاء نظام الادخار، مهددين بالاستمرار في التظاهرات والاعتصامات، وتوسيع رقعة الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم.

يأتي ذلك، بينما يواصل أطباء القطاع الصحي الإضراب عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، في عدة مستشفيات ومراكز صحية بالإقليم لذات الأزمة.

وتضطر رئاسة وزراء الإقليم، إلى توفير جزء من رواتب الموظفين إجبارياً في حساباتهم البنكية، لعدم توفر السيولة الكافية لصرف مستحقاتهم.