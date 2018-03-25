مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن السيارة التي انفجرت في كركوك

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن انفجار عبوة لاصقة، بعجلة، في شارع مبنى محافظة كركوك، وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث إن “السيارة الي انفجرت بيها اللاصقة تابعة للشيخ مسعود زنكنة، وهو نجل اكرم زنكنة، الذي عمل مستشاراً لنائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، وأيضا صاحب قناة التغيير الفضائية”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “شيخ مسعود زنكنة حالياً يملك قناة (كركوك الان)، والتي تعمل على كشف ملفات الفساد في كركوك، خصوصاً للإدارة السابقة”.

ولفت إلى أن “أحد مرافقي زنكنة أصيب خلال التفجير أيضاً، حيث بلغ عدد المصابين أربعة من ضمنهم مسعود ومرافقه”.

وأعلن المتحدث باسم شرطة العقيد كركوك افراسياو كامل، اليوم السبت، انفجار عبوة لاصقة داخل عجلة، في شارع مبنى محافظة كركوك، وسط المدينة.

وقال كامل في بيان إن “عبوة لاصقة انفجرت بعجلة نوع (نيسان باترول) مرقمة 45789 فحص مؤقت/ كركوك، في شارع المحافظة قرب غازي مول”.

وأضاف، أن “الانفجار أدى إلى إصابة 4 اشخاص من المارة بالقرب من محل الحادث”.