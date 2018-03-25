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مصرف الرافدين يطلق سلفة الخمسة ملايين دينار لنحو ألف موظف

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت، 24 آذار، 2018، عن إطلاق الدفعة الاولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي مديرية تربية الكرخ الاولى.

وقال المصرف في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنه “تم صرف الدفعة الأولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لنحو 959 موظفاً من مديرية تربية الكرخ الأولى”.

وأوضح أن “الصرف تم عن طريق البطاقة الإلكترونية الخاصة بالموظف وذلك بعد إبلاغه بواسطة رسالة نصية عبر هاتفه تخطره فيه بإمكانية استلام السلفة عبر بطاقته الإلكترونية”.

ودعا البيان “المشمولين بالسلفة إلى زيارة فروع المصرف لغرض تسلم السلفة بدلاً من التوجه لمنافذ الصرف الخاصة”.

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