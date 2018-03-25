معلمو أربيل والسليمانية ودهوك يطالبون بصرف رواتبهم

تشهد مدن أربيل والسليمانية ودهوك ومناطق أخرى تظاهرات ووقفات احتجاجية من قبل المعلمين والأطباء والكوادر الصحية وقسم من الموظفين الذين يطالبون برواتب كاملة بدون اتباع نظام الادخار.

وقد تم يوم أمس، السبت 24 آذار، للمرة الأولى في أربيل، الإعلان عن تشكيل مجلس إلغاء نظام الادخار في الرواتب وذلك من قبل مجموعة من المعلمين والمدرسين والأطباء والموظفين والمتقاعدين، ونظم المجلس المذكور اليوم، الأحد، تجمعاً واسعاً أمام متنزه شاندر في أربيل.

كما أعلن عدد من موظفي مستشفى نانكلي والمستشفى الجمهوري في أربيل، اليوم، مقاطعتهم للعمل.

وأعلن معلمون وأطباء وكوادر صحية وموظفون مقاطعة الدوام الرسمي في مدن السليمانية وحلبجة وبنجوين ورانية وكَرميان ومناطق أخرى، ويشهد شارع سالم وشارع مستشفى الطوارئ في السليمانية مظاهرات في الوقت الحالي.

وفي دهوك، نظم المعلمون اليوم وقفة احتجاجية واسعة، مطالبين بغداد بإرسال رواتبهم.