مقتدى الصدر: تدريب قوات الأمن العراقية من قبل التحالف الدولي حرام وممنوع

أفتى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، 24 آذار، 2018، بتحريم تدريب قوات الأمن العراقية من قبل التحالف الدولي.

ورد الصدر، على سؤال بشأن تدريب القوات العراقية من قبل قوات التحالف الدولي.

ووجه أحد افراد قوى الأمن الداخلي سؤالاً للصدر جاء فيه: “أنا أحد منتسبي وزارة الداخلية وعندنا دورات تدريبية على السلاح وكشف المتفجرات وغيرها، ولكن يكون تدريبنا تحت قوات التحالف المحتلة في العراق، وأنا غير راضٍ ولكن أوامر القادة، علما أنا فقط استمع إلى الدرس ولا أتعاطف معهم ولا أتكلم ولا أمازح أو آكل وأشرب معهم أيضاً، أقول هل هذه إعالة للمحتل أم ماذا؟”.

ورد الصدر على السؤال بالقول: “ذلك حرامٌ وممنوعٌ عندنا”، مضيفاً: “إذا شئت استحصل إذناً شرعياً بذلك”.

يشار إلى أن الصدر الذي قاد عدداً من الأجنحة العسكرية في تياره، ومنها جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام، يعرف بعدائه للولايات المتحدة ودعوته إلى محاربتها.