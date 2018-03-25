ملاكم يلوم “أعلاف الحيوانات” بعد ثبوت تناوله المنشطات

قرَّرت اللجنة الرياضية بولاية نيفادا الأمريكية، إيقاف الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز مؤقتًا، بعد سقوطه للمرة الثانية في اختبار الكشف عن المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيًّا.

وحددت اللجنة يوم العاشر من شهر نيسان المقبل للاستماع إلى أقوال ألفاريز قبل اتخاذ القرار النهائي بحقه، ويستعد الملاكم المكسيكي لخوض مباراة ضد جينادي جولوفكين في شهر ايار المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ويأتي الكشف عن تناول ألفاريز المنشطات في إطار عملية الفحص الروتينية التي تجرى قبل المباريات، حيث بينت العينة الأولى وجود مادة محظورة، فتم اللجوء إلى العينة الثانية التي أكدت وجود المادة المحظورة، ما دعا اللجنة إلى إيقاف الملاكم مؤقتًا.

من جهته، دافع كانيلو ألفاريز عن نفسه بعد ثبوت وجود مادة محظورة في العينة الخاصة به، بقوله إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن تلوث اللحوم التي يتناولها هو السبب، حيث تمت إضافة مادة كلينبوتيرول المحظورة رياضيًّا إلى علف الحيوانات لتحسين لحومها.