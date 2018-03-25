من فتح باب جهنم على الكرد والمنطقة ومن يسده

رحم الله الكاتب المعروف الراحل محمد حسنين هيكل كان اول من تنبأ ذلك قبيل رحيله حيث حذر الكرد والمنطقة من حماقة ومطامع مسعود البرزاني بأنها ستفتح نيران جهنم على الاكراد والمنطقة ودعا ابناء المنطقة وخاصة الاكراد الى الوقوف بوجه هذه الحماقة وهذه المطامع

وفعلا وقف الكثير من الاكراد وابناء المنطقة بوجه واعلنوا المظاهرات والاحتجاجات ضد حماقته ومطامعه ودعوه الى التنحي عن الحكم واتهموه بالدكتاتورية والعنصرية الفاشية الا انه استند وتحالف في شمال العراق على اردوغان وتعاون معه في ذبح اكراد تركيا بل اعتبر الكرد هم بدو تركيا وتعاون وتحالف مع ال سعود حتى قرر الغاء الاسلام واعتناق الدين الوهابي دين ال سعود وتحالف مع اسرائيل واقر بان البرزانيين ليسوا اولاد عم مع الصهاينة بل انهم اخوة واقترح تأسيس اسرائيل ثانية في شمال العراق مهمتها الدفاع عن اسرائيل وتحقيق مخططاتها وجعلها قاعدة لانطلاق الكلاب الوهابية لتدمير ايران وذبح ابنائها

كل ذلك مقابل مساعدته في تأسيس مشيخة عائلية يحكمها هو وعائلته بالوراثة على غرار مشيخات الجزيرة والخليج وفعلا بدأ يتحرك من هذا المنطلق انه شيخ مشيخة مستقلة لا علاقة لها بالعراق والعراقيين فكانت علاقاته وارتباطاته مع انقرة مع الرياض مع تل ابيب حتى كان لا يحب ان يرى بغداد ولا يرغب بسماع اسم بغداد بل كانت زياراته واجتماعاته في كل يوم مع اردوغان وال سعود وسادت الكنيست الاسرائيلي وخاصة قادة الموساد الاسرئيلي حتى انه لم يزر بغداد ولا مرة واحدة بل كان يتمنى ان تزول ارضا وبشرا من الوجود

حيث جعل من اربيل قاعدة لجمع الكلاب الوهابية والصدامية وكل اعداء العراق وميدان تدريب وتسليح هذه المجموعات الاجرامية ومركز انطلاق هذه المجموعات لتدمير بغداد ومدن الوسط والجنوب وذبح العراقيين بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وزرع الفتن والصراعات الطائفية والعنصرية والعشائرية وحتى المناطقية

فكان البرزاني يستقبل كل لص سارق وكل مجرم قاتل وكل كلب وهابي وصدامي ويرحب به ويقدم له المال والنساء ويقول له اربيل بيتك ونحن في خدمتك مقابل الانضمام الى المجموعات الارهابية الوهابية القاعدة داعش الزمر الصدامية ثيران العشائر المجالس العسكرية الطريقة النقشبندية ثيران وجهلاء الشيعة

وهكذا اصبح شمال العراق وخاصة اربيل مقرا لكل ارهابي وهابي وصدامي من كل لون ومن مختلف البلدان فأصبحت اربيل مقرات للموساد الاسرائيلي لداعش الوهابية لعصابات حزب البعث الصدامي والجيش التركي وتمكن من جمع هذه المجموعات ووجهها نحو هدف واحد وهي ذبح الاكراد في سوريا وتركيا وذبح العراقيين وفي مقدمة العراقيين ابناء الشمال الرافضين لمطامع ورغبات مسعود البرزاني

لهذا اعلن نفسه خادم ذليل تحت من يقف معه في اقامة مشيخة في شمال العراق يحكمها هو وافراد عائلته بالوراثة انه على استعداد كامل ان يحقق رغبة اردوغان في تجديد خلافة ال عثمان وتنصيبه اول خليفة لخلافة ال عثمان الجديدة حتى كان يلقبه بالسلطان ويسجد امامه كما كان يسجد رعايا الخلافة العثمانية وكان يرى نفسه واليا للخلافة وتابعا للسلطان الجديد اردوغان

وكان يؤكد لقادة اسرائيل بانه سيجعل من مشيخته في شمال العراق جزء من دولة اسرائيل ودعا ساسة الكنيست ان لا ينسوا دولة اسرائيل الكبرى وعد الرب وان مشيخة ال البرزاني ستساهم مساهمة فعالة في تحقيق وعد الرب بتأسيس دولة اسرائيل الكبرى كما انه وعد ال سعود بانه سيحقق رغبتهم بالقضاء على التشيع والقضاء على الحكومة الرافضية المجوسية المحتلة للعراق من خلال تقسيم العراق ونشر الدين الوهابي وما عجز عنه صدام سأقوم انا بتحقيقه

وهكذا اعتقد انه قادر على كل شي لهذا اسرع واعلن انفصاله عن العراق وتاسيس مشيخة عائلية خاصة ودفع بعض جحوشه في سوريا الى مساندة الجيش التركي في ذبح ابناء سوريا الذين رفضوا الانفصال نحن سوريون وأعلنوا انهم جزء من مشيخة البرزاني

وهكذا رمى الكرد في شمال العراق وفي سوريا وحتى في تركيا في جهنم لا يدرون كيف ينقذون انفسهم هنا ادركوا الخطا الذي ارتكبوه والجريمة التي اخترفوها بحق انفسهم وشعوبهم

وادركوا من خدعهم واضلهم ومن فتح ابواب جهنم ورماهم فيها هناك صرخ الاحرار بشعوبهم بأبناء وطنهم واسرع العراقيون الى نجدة اخوانهم في شمال العراق واغلوا باب جهنم وبالتعاون معهم ابعدوا هذا المجرم البرزاني لكنهم لم يقبروه الى الابد

وهذا ما فعل اكراد سوريا واكراد تركيا واقصد الاحرار والاشراف

وهكذا اثبت مستقبل الكرد في العراق في سوريا في تركيا من خلال من خلال بناء عراق ديمقراطي ديمقراطي تعددي وهذا ينطبق على اكراد سوريا اكرد تركيا

ومن هنا يمكننا القول الدعوة الى الانفصال في بلد غير ديمقراطي تعددي يعني فتح باب جهنم على الاكراد والمنطقة

والدعوة لبناء عراق سوريا تركيا ايران ديمقراطي تعددي دعوة الى اغلاق نار جهنم

مهدي المولى