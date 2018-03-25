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نائب: عزوف الناخبين التركمانيين عن تسلم بطاقاتهم الانتخابية مقارنة بالكرد

كشف النائب جاسم محمد جعفر، السبت، أن 30% من الناخبين التركمان الذين يحق لهم المشاركة منذ الانتخابات السابقة هم فقط من استلموا بطاقاتهم الانتخابية، داعيا لتشكيل منظمات شبابية ونسوية وطلابية لحث التركمان الذهاب الى مقرات مفوضية الانتخابات لتسلم بطاقة الناخب.

وقال البياتي في حديثان “الشعب التركماني وشبابه مطالبين بتشكيل منظمات شبابية ونسوية وطلابية ومهنية طوعية لحث التركمان الذهاب الى مقرات مفوضية الانتخابات لتسلم بطاقة الناخب وخاصة المواليد الاربعة الاخيرة الذين سيشملون بالمشاركة جديدا”، مبينا “ان الذين استلموا بطاقة الناخب من الناخبين القدامى من ابناء المكون التركماني يصل اكثر من ٣٠%، ومن المواليد الاربعة الجدد استلموا ٥٥% في وقت ان ناخبي المكون الكردي ممن تسلمو بطاقاتهم تجاوزا نسبة الـ 90%”.

واكد البياتي، على “اهمية حث هذه المنظمات للتركمان للمشاركة الفاعلة في تلعفر وموصل وكركوك وطوز وكل مناطق تركمان ايللي”، مشددا على ان “هذه الانتخابات مصيرية للتركمان وخاصة في كركوك”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدأت بتوزيع البطاقة الإلكترونية بين الناخبين في اواخر العام الماضي، داعية المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض التسجيل البايومتريا

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