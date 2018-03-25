نائب عن محافظة كركوك يرفع شكوى ضد مقرر مجلس النواب العراقي

قدم النائب عن كركوك، من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه، شكوى قانونية ضد مقرر مجلس النواب العراقي، نيازي معمار أوغلو، على “خلفية نشر التعصب القومي والمذهبي من خلال تصريحاته”.

وأعلن طه أنه “قدم شكواه القانونية رداً على تهجم معمار أوغلو على الكورد مساء عيد نوروز واتهامه بتنفيذ عملية إرهابية على طريق داقوق- طوزخورماتو”.

وأضاف أن “نيازي معمارأوغلو يعمل من خلال تصريحاته على نشر التعصب القومي والمذهبي، ولهذا أقدمت اليوم من خلال محاميَين في بغداد على اتخاذ الإجراءات القانونية وتقدمت بشكويَين قانونيتين ضده، واحدة في المحكمة المدنية والثانية في المحكمة الجنائية”.

وكانت جماعة مسلحة قد هاجمت مساء الثلاثاء، 20 آذار الجاري، حافلة مدنية وقتلت خمسة من ركابها وجرحت 12 آخرين، فبادر نيازي معمارأوغلو، مقرر مجلس النواب العراقي والنائب عن الجبهة التركمانية، إلى اتهام الجانب الكوردي بارتكاب تلك الجريمة، وقال “هذه هدية نوروز من الكورد للتركمان”.