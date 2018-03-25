وثيقة.. احصائية الزواج والطلاق في العراق لشهر شباط

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، احصائية بعدد حالات الزواج والطلاق في المحافظات العراقية لشهر شباط الماضي.
وبموجب الاحصائية فان محكمة استئناف الرصافة في بغداد تصدرت عدد حالات الزواج والطلاق للشهر المذكور.
اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، احصائية بعدد حالات الزواج والطلاق في المحافظات العراقية لشهر شباط الماضي.
وبموجب الاحصائية فان محكمة استئناف الرصافة في بغداد تصدرت عدد حالات الزواج والطلاق للشهر المذكور.
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