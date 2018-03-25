وحدات الدفاع عن سنجار: نحن قوة ايزيدية محلية ولن نترك سنجار

رفضت وحدات الدفاع عن سنجار (Y.P.SH)، اليوم الاحد، ان تنسحب قواتها من مدينة سنجار، مؤكدة بانها قوة ايزيدية محلية ولن تترك بلادها.

وقال متحدث باسم (Y.P.SH)، ان مقاتلي حزب العمال الكوردستاني وافقوا على الانسحاب من سنجار، مستدركا ان (Y.P.SH) التي تعد قوة ايزيدية تابعة للمنطقة ليست على استعداد لترك سنجار.

واضاف ان تهديدات تركيا ليس لها اي معنى لها كونها قوة محلية ومقاتلوها من سكان سنجار، حسب قوله.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن أن بلاده تجري عمليات في سنجار ضد حزب العمال الكوردستاني، في نفت فيه بغداد وجود اي تحركات.

وبالرغم من إعلان حزب العمال الكردستاني الجمعة الماضي عن انسحاب قواته من “سنجار”، بعد دخولها في العام 2015 لمحاربة تنظيم “داعش”، إلا ان مسؤولين محليين يتحدثون عن وجود للمقاتلين المناوئين للحكومة التركية.

وتمثل “سنجار” بالنسبة لتركيا نقطة استراتيجية مهمة، وذلك لكونها تحاذي من الجهة الشمالية الغربية الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة مقاتلين كورد، كما توجد قاعدة عسكرية تركية بالقرب من المدينة، وبإحكام سيطرتها على “سنجار” ستقطع تركيا على الكورد الممر الواصل بين سوريا والعراق.

وتشير مصادر عسكرية كوردية إلى أن عدد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة يبلغ نحو ألفي مقاتل.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمردا في الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتصف أنقرة وحلفاؤها حزب العمال الكوردستاني كـ”منظمة إرهابية”.

ويأتي إعلان الرئيس التركي عن عملية “سنجار” بعد إعلان القوات التركية سيطرتها على كامل “عفرين” يوم السبت الماضي، عقب عملية عسكرية تسببت بحسب الأمم المتحدة بفرار نحو 170 ألف شخص من المدينة.