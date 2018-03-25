وزارة الصحة بإقليم كوردستان: سنقدم مقترحاً إلى الحكومة بشأن تعديل نظام ادخار الرواتب

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، خالص قادر، اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم تعهدت بإعادة النظر في نظام ادخار الرواتب، مشيراً إلى أن أقل نسبة ادخار ستكون لرواتب موظفي وزارة الصحة.

وقال قادر “خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم تلقينا استجابة جدية، حيث تعهدت الحكومة بتعديل نظام ادخار رواتب موظفي وزارة الصحة، بالشكل الذي يتم فيه أقل نسبة من الادخار”.

وأضاف: “طُلب منا إعداد مشروع يتضمن آلية الادخار في رواتب الأطباء وموظفي القطاع الصحي وتقديمه إلى الحكومة، وسنعد المشروع بحيث تصبح فيه أقل نسبة ادخار لموظفي الصحة”.

ومنذ ستة أيام، أضرب الأطباء والكوادر الصحية، عن العمل في نحو 25 مستشفى ومركز صحي بالسليمانية تنديداً بعدم تسليم رواتبهم كاملة، معلنين مواصلة الاحتجاجات لحين تلبية مطالبهم.

واليوم الأحد، أصدرت رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، بياناً جاء فيه أنه “إذا استمرت بغداد بإرسال مبلغ 317 ملياراً 540 مليوناً و465 ألف دينار شهرياً –وهو مبلغ ضئيل- فإن حكومة إقليم كوردستان ستعدل نظام إدخار الرواتب بما يصب في مصلحة موظفي إقليم كوردستان، وذلك بجمع العائدات النفطية والإيرادات المحلية في الإقليم (إلى المبلغ المرسل).

وأضاف البيان أنه “تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول جديد للرواتب خلال الأيام المقبلة، ووفقاً للإيرادات المتوفرة، ليصدر مجلس الوزراء قراره النهائي بشأنها خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بغرض توزيع الرواتب لاحقاً بموجب الجدول الجديد”.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو