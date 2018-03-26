أبو الغيط يؤكد تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب الأسود

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الانفجار الإرهابي الذي وقع أمس، بمنطقة رشدي في محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأفراد، مقدمًا خالص العزاء لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية ولأسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن السيد أبو الغيط جدد بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب الأسود الذي يرمي من خلال جرائمه المشينة إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مؤكدًا ثقته التامة في قدرتها على دحر هذا الخطرالارهابي في ظل التماسك والتلاحم الذي يبديه أبناء الشعب المصري والتضحيات التي تقدمها عناصر قوات الأمن المصرية البطلة .