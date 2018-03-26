أبو عزرائيل يهاجم طقوسا للشيعة ويكشف اكبر مخاوفه

شنّ القيادي في الحشد الشعبي، أيوب فالح الربيعي المعروف بـ”أبي عزرائيل”، هجوما غير مسبوق على معتقدات للشيعة وطقوسهم الدينية، ولاسيما اللطم على في ذكرى وفاة الإمام الحسين.

وقال أبو عزرائيل في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في “فيسبوك” إن “السياسيين الشيعة في العراق سرقوا البلاد، منذ توليهم للسلطة وحتى اليوم، وجعلوه يستجدي الأموال من دول المنطقة”.

وانتقد القيادي في الحشد الشعبي، الطقوس الشيعية بالقول إنهم “يلطمون على الحسين فقط، فهل هو يحتاج إلى اللطم منكم؟ لقد سئمنا من اللطم كل عام، الأجدر بنا أن نتأسى بالحسين”.

وأقرّ أبو عزرائيل بأن كلامه على الطقوس هذه “سيخسره الكثير”، لكنه دعا المراجع الشيعية إلى إيقاف هذه المشاهد من اللطم والبكاء والعويل في كل عام.

وسخر القيادي بالحشد مما يفعله الشيعة في ذكرى وفاة الإمام الحسين، ولاسيما قصة بكاء الأسد، واصفا إياهم بالسذج، ومؤكدا أنها أكاذيب، جعلت الناس يضحكون على الشيعة ويستصغرونهم.

وأبدى أبو عزرائيل خشيته من الاتهام بالإرهاب في حال أعلن محاربته للمسؤولين الفاسدين بالمنطقة الخضراء المحصنة (مقر البرلمان والحكومة)، على حد قوله.

واتهم القيادي في الحشد الشعبي، عددا من رجال الدين الشيعة بالإساءة إلى الدين، ودعاهم إلى خلع عماماتهم، مشيرا إلى أن الفساد عم في الأرض، ولولا أنهم سيقولون إنه “جبان، لتركت العراق”.