أردوغان: مسؤول عراقي يصل اليوم إلى تركيا لبحث مسألة سنجار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن مسؤولا عراقيا سيصل أنقرة لاحقا، لبحث مسألة قضاء سنجار شمال العراق، وذلك بعد يوم من إعلانه بدء عمليات عسكرية للجيش التركي في سنجار بمحافظة نينوى.

ونقلت وكالة “الأناضول”عن أردوغان قوله، في كلمة أمام تجمع لمؤيديه، اليوم (26 آذار 2018)، إنه “في حال فشل عملية الحكومة العراقية في سنجار سنقوم بما يلزم”، مبينا ان مسؤولا عراقيا سيصل في وقت لاحق اليوم لبحث مسألة القضاء.

وأعرب أردوغان، عن أمله في أن تنجح عملية الحكومة العراقية في سنجار، لافتا إلى ان “مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي اليوم لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار، وإنهاء وجود الممقاتلين الكرد الذين أسسوا قاعدة هناك”.

وفيما يتعلق بالاتفاق مع واشنطن بشأن منبج السورية، أوضح أردوغان، ان وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، عرض على أنقرة خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، العمل معا لحفظ الأمن في منبج ، مشيرا إلى “اننا نحن في تركيا نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أميركا”.

وكان أردوغان، قد قال في خطاب له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة طرابزون، أمس الأحد، “قلنا إننا سوف ندخل ‎سنجار، أيضا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”.

ر.إ