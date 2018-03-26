اتحاد معلمي كوردستان يدين بـ”شدة” اعتداء عنصر امني في أربيل على تدريسي

ادان اتحاد معلمي إقليم كوردستان يوم الاثنين بشدة اعتداء احد عناصر قوات الامن “الاسايش” في أربيل العاصمة على احد التدريسيين المتظاهرين.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، “شاهدنا الاعتداء الذي نفذه عنصر في الاسايش على تدريسي”، داعيا وزارة الداخلية الى فتح تحقيق فوري تجاه تلك الفعلة، وانزال العقوبات القانونية بحق مرتكبها.

ونقل البيان عن رئيس فرع الاتحاد في أربيل هيني قادر خزر قوله، انه “امام الملأ تتم إهانة التدريسي ولا ترعى حرمة له”، مردفا بالقول انه “لا ينبغي ان تسكت المؤسسات الحكومية تجاه هذا الانتهاك في الوقت الذي تدعم في مطالب المعلمين والتدريسيين”.

واكد خزر ان “التظاهر حق مدني مكفول للمواطن”.

واصدرت اسايش اربيل في وقت سابق من اليوم الاثنين مذكرة اعتقال لشخص اعتدى على تدريسي محتج في المدينة.

وذكر بيان لمديرية الاسايش، ان شخصا اعتدى يوم امس خلال التظاهرات على مدرس بالضرب، تم اصدار امر اعتقال بحقه”.

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كوردستان شهدت أمس الأحد، احتجاجات ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب، ونصبوا خياماً في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.