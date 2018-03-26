احتفاء عراقي في العاصمة التشيكية بمناسبة أعياد نوروز

سهيل نادر حسن / براغ

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في اجواء فرح ومحبة ، احتفل جمع كبير من العراقيات والعراقيين في براغ، مع الاصدقاء والضيوف، بمناسبة عيد ” نوروز” الكردي – الانساني، وذلك في امسية اجتماعية حميمة استمرت نحو ثلاث ساعات ..

وحضر الحفل رئيس البعثة العراقية الدبلوماسية لدى تشيكيا، احسان ياسين العوادي، وبصحبته عدد من كادر سفارته، والقى في بدء الحفل كلمة اشادت بالمناسبة البهيجة، خاصة وانها ترافقت هذا العام مع الانتصارات الوطنية الكبيرة التي تحققت في البلاد، على تنظيم داعش الارهابي، وعلى طريق الامن والسلام، والعراق المزدهر ..

وخلال الحفل ايضا، القيّ عدد من الكلمات الاخرى، ومن بينها لرئيس المتدى العراقي الذي نظم الحفل، د. موفق فتوحي، تطرقت الى اعياد “نوروز” الربيعية التي تحمل معها الكثير من القيم والموروثات القومية والانسانية ..

هذا وشمل الحفل عددا من الفعاليات الفنية، مما اضاف اجواء مسرة وحبور لدى جميع الحاضرين … / مع تحيات “بابيلون ” للاعلام