اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن استقبال (275) حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة في مؤسساتها الصحية

ذكر ذلك مدير الاعلام في الدائرة أحمد الحيدري إن المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ استقبلت منذ مساء السبت لحين انتهاء العاصفة مساء امس(275) حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة

وأضاف ان ملاكاتنا الطبية و الصحية استنفرت جهودها بشكل كامل من أجل استقبال حالات الاختناق التي عادة ما ترافق تلك العواصف اذ وضعت خطة طوارئ لإنقاذ تلك الحالات و بالفعل قدم منتسبونا كل مالديهم من أجل إنقاذ تلك الحالات التي خرجت جميعها من مستشفياتنا بعد تحسن الحالة الصحية موضحا انه سجلت النسبة الاكبر من حالات الاختناق في مستشفى اليرموك التعليمي اذ استقبلت (73) حالة، و (31) حالة في مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم و (48) حالة اختناق في مستشفى الطفل المركزي و (25) حالة في مستشفى الكرخ العام و (18) حالة في مستشفى اطفال الكاظمية و (35) حالة اختناق في مستشفى الفرات و باقي الحالات سجلت في المستشفيات في ردهات الطوارىء

و اكد ان ملاكاتنا الطبية و الصحية مستمرة بتقديم أفضل الخدمات من خلال العمل على مدار (24) ساعة لتقديم الخدمات الطبية و العلاجية لكافة المواطنين .