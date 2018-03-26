الأصابع البنفسجية لمن نمنحها

خليل الجنابي

التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند

يدعو الجالية العراقية الكريمة في نيوزيلندا

إلى المساهمة الفعالة في الإنتخابات البرلمانية العراقية

لعام ٢٠١٨

ونعتبر المساهمة واجب وطني من أجل

إختيار العناصر الكفوءة والنزيهة وذات الأيادي البيضاء

ضعوا الوطن والشعب ومصالحه بين أعينكم

ليختار إصبعكم البنفسجي من هم أهلاً للمسؤولية

لنرتقي إلى المشروع الوطني الكبير

العابر للقومية والدينية والمذهبية والطائفية

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قصيدة شعبية من وحي الإنتخابات القادمة

داويها يابن الوطن داويها

داويها يابن الوطن داويها

وإلزَمْها بسنونك ولا تاذيها

ساويها وِخِذْ من (الزعيم) إدروسْ

ومن كل شهيد ومتعذّب ومحبوسْ

وخذ عزّ العراق الشرف والناموسْ

إنت إزرعت وإتعبت بلكي إتْحَصِدْ تاليها

داريها يابن الوطن داريها

وإلزمها بسنونك ولا تطّيها

داويها يابن الوطن وإﮔلب ﭽَنبر الخِرزاتْ

بياعة ديانة وللدجل أسطة وسبع خلفاتْ

تَرَه إحنا الوطن وصويحبْ أبد ماماتْ

والبيرغ أبد مرفوع والمبدأ يظل حاميها

أرض الوطن مُهْجِتَكْ وإنت تِظَلْ فاديها

داويها ياابن الوطن داويها

داويها يابن الوطن وإختار اﻟﻤِﺴِﭺ والهيلْ

وإنتخب ريحة هلي يحرسها نجم إذويلْ

(ﻴﮔضن ورِدْ يا ديرتي)صاح القطار بليلْ

طول العمر ننتظر بلكي يجينا الريلْ

ويجيب شدّة ربعْ تحفظها وتداريها

داويها يابن الوطن داويها

إنت ياخويه الجُرُف وإنت زرع شاطيها

فهيم عيسى السليم

نيوزيلندا