الإطاحة بثلاثة تجار وضبط أكثر من 5 كغم من المخدرات بحوزتهم في السليمانية

القت قوات الامن الآسايش، القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات وضبطت بجوزتهم أكثر من 5 كيلوغرامات من المخدرات.

وقال مدير مكافحة المخدرات في المديرية العامة للاسايش في السليمانية جلال امينفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، انه في ليلة 16 على 17 من الشهر الجاري وبعد وضع خطة امنية وجمع المعلومات اللازمة عن متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة داخل مدينة السليمانية، وبامر قضائي توجهت “قواتنا” الى المكان المحدد وضبطت 5 كيلوغرامات و220 غرام من المواد المخدرة من نوع “حشيشية” والقاء القبض على ثلاثة اشخاص يتاجرون بها.

وأضاف ان أولئك المقبوض عليهم يتاجرون بتلك المواد، داخل وخارج مدينة السليمانية في إقليم كوردستان.