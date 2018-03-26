الاتصالات تكشف عن “أعمال تخريبية” تطال بنى تحتية في كركوك

أفادت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، بحصول “أعمال تخريبية” في منطقة التون كوبري، شمالي مدينة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ان “منطقة التون كوبري في محافظة كركوك شهدت أعمالاً تخريبية طالت البنى التحتية للشركة العامة للإتصالات، حيث قامت جهات مجهولة باتلاف وحرق عدد من كابينات الشبكة الهاتفية التابعة لمجمع إتصالات التون كوبري، ما أدى إلى توقف خدمات الإتصالات في المنطقة”.

واضافت ان “الفرق الهندسية والفنية في المديرية باشرت بتنفيذ حملة لربط الخطوط المقطوعة وإعادتها للخدمة”، مبينة ان “مثل هكذا تصرفات إجرامية تهدف لإيقاف المشاريع الوطنية والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الإتصالات للمواطنين والمؤسسات الحكومية”.