Posted on by

الاتصالات تكشف عن “أعمال تخريبية” تطال بنى تحتية في كركوك

أفادت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، بحصول “أعمال تخريبية” في منطقة التون كوبري، شمالي مدينة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان ان “منطقة التون كوبري في محافظة كركوك شهدت أعمالاً تخريبية طالت البنى التحتية للشركة العامة للإتصالات، حيث قامت جهات مجهولة باتلاف وحرق عدد من كابينات الشبكة الهاتفية التابعة لمجمع إتصالات التون كوبري، ما أدى إلى توقف خدمات الإتصالات في المنطقة”.

واضافت ان “الفرق الهندسية والفنية في المديرية باشرت بتنفيذ حملة لربط الخطوط المقطوعة وإعادتها للخدمة”، مبينة ان “مثل هكذا تصرفات إجرامية تهدف لإيقاف المشاريع الوطنية والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الإتصالات للمواطنين والمؤسسات الحكومية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close