البرلمان يجهل مصير الموازنة بعد رفض ملاحظات معصوم

بغداد/ محمد صباح

مع انتهاء المدة الدستورية لمصادقة رئيس الجمهورية على قانون موازنة 2018، حصلت (المدى) على أنباء غير مؤكدة تفيد بوصول القانون إلى جريدة الوقائع العراقية.

وبمجرد نشر القانون في “الوقائع” يعتبر نافذاً وهو أمر من شأنه إنهاء الجدل بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن المصادقة على القانون.

وكانت مديرة جريدة الوقائع العراقية شذى الطائي، قد رجحت، الأحد، أن يتم نشر قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي.

وقالت الطائي في تصريح صحفي، “نحن جهزنا قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018 وبانتظار إشعار من رئاسة الجمهورية يدعونا لنشره”، مرجحة أن “يصل الإشعار خلال هذا الأسبوع”.

ولفتت الى أن “المادة 73 من الدستور البند ثالثاً، أشارت الى أنه بالرغم من عدم مصادقة رئيس الجمهورية، يمكن أن يتم النشر بعد مرور 15 يوماً، إلا أن هذا الامر مرتبط بإشعار من رئاسة الجمهورية يدعونا للنشر”.

وأضافت الطائي “إننا نشرنا قوانين سابقة لم يصادق عليها رئيس الجمهورية، كما هو الأمر في قانون البطاقة الموحدة حيث تم نشره بعد مضي 15 يوماً”.

ويلزم الدستور في مادته (37)/ثالثاً رئاسة الجمهورية بالمصادقة على القوانين التي يسنّها مجلس النواب، وتعدّ مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من شهر آذار الجاري على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بعد مقاطعة الكتل الكردستانية التي اعترضت على تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة.

وبدلاً من أن يصادق رئيس الجمهورية على الموازنة، أعاد القانون الى مجلس النواب مبيناً وجود 31 نقطة فيه تتقاطع مع التشريعات النافذة وهو أمر لم يسبق لرئيس الجمهورية إجراءه.

وكانت (المدى) قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 7/03/2018 نسخة من الكتاب الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب/ الدائرة البرلمانية، يتكون من ست صفحات تتحدث عن وجود الكثير من “الأخطاء الدستورية والقانونية والمالية” التي ارتكبت من قبل مجلس النواب.

من أبرز المواد التي اعترضت عليها رئاسة الجمهورية المادة (2) المتعلقة بتخصيص (3) تريليونات دينار لاحتياطي الطوارئ التي تعدّ مخالفة لقانون الدين العام رقم (95) الذي خوّل الحكومة بإعداد موازنة c4 والمؤرخ في 10/3/2008.

كما تنص المادة (4/ثانياً) من القانون على تخويل محافظات الإقليم بالمناقلة للأموال ضمن الموازنة ،وهذا فيه مخالفة للدستور بحسب نص المواد (117 و120 و121) حيث إن التعامل مع إقليم كردستان يجب أن يكون من خلال حكومة إقليم كردستان وليس التعامل مع محافظات الإقليم

وردّ البرلمان على اعتراضات رئاسة الجمهورية، قائلا انه ليس من صلاحيات رئاسة الجمهورية إعادة القوانين والقرارات المقرة الى مجلس النواب.

ويقول مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد لـ(المدى)، أمس، إن لجنته “لا تعرف شيئاً عن مصير قانون الموازنة الاتحادية بسبب الجدلية القائمة بين رئاستي الجمهورية والبرلمان”، معتبراً ان “الملاحظات التي قدمها رئيس الجمهورية على قانون الموازنة قانونية”.

ورأى النائب الكردي أنه “من الافضل اللجوء الى المحكمة الاتحادية لفض النزاع بين رئاسة الجهورية والبرلمان بشأن المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018”.

في غضون ذلك، تعتبر الحكومة أنّ الخلاف القائم بين البرلمان ورئاسة الجمهورية على الموازنة “مخالف للدستور” الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على القوانين خلال فترة خمسة عشر يوما، مشددة على انه بانتهاء المهلة الدستورية ستكون الموازنة سارية المفعول.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعد الحديثي لـ(المدى)، أمس، “هناك نصوص دستورية تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على قانون الموازنة خلال فترة خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ إقرارها في البرلمان”، مشدداً على أنه “بانتهاء هذه المهلة من دون المصادقة ستأخذ الموازنة شكلها القانوني وتصبح سارية المفعول”.

وأضاف الحديثي إن “الحكومة تنتظر حسم الخلاف الدائر بين رئاستي الجمهورية والبرلمان من أجل إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ مشروع قانون الموازنة”، موضحاً أن “التصرف بالموازنة قبل نهاية الخلافات بشأن القانون أمر متروك لمجلس الوزراء الذي يحتاج إلى دراسته قبل اتخاذ أي قرار”.