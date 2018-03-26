الجالية العراقية تقيم ذكرى أربعينية المرحوم الحاج السيد محسن المكوطر

على مدى ليلتين متتالين أقام أبناء الجالية العراقية في ديترويت فعاليتين تأبين لروح الفقيد المرحوم السيد محسن المكوطر بمناسبة ذكرى الاربعين ، حيث شهدت الليلة الاولى التي نظمت بمبادرة من أبناء جالية مدينة الناصرية وذلك على قاعة مركز كربلاء وبحضور القائم بأعمال قنصلية العراق العامة الدكتور أحمد مصطفى الذي ألقى كلمة من وحي المناسبة مشيدا ً بشخصية الفقيد ، وقد إشتمل برنامج التأبين على تلاوة للحاج أبي عباس عباس التركماني ، ثم كلمة لممثل حزب الدعوة في أمريكا الشمالية أحمد هاشم ، تحدث خلالها عن شخصية الفقيد المرحوم السيد محسن المكوطر ، كما ألقى الشاعر الشعبي ظافر العتابي قصيدة شعبية تغنى خلالها بشخصية الفقيد ، وألقى السيد صالح المحنه كلمة تحدث خلالها عن مناقب الفقيد السيد محسن المكوطر الذي يدعى بعميد الجالية العراقية في ديترويت مستعرضا ً نفحات من سيرته المتميزة في مدينته الديوانية وفي المغتربات ، كما القى الشاعر أبو أحمد الشميساني قصيدة شعبية أثنى خلالها على دور الفقيد في مجتمع الجالية العراقية ، وفي ذات السياق تحدث الناشط طالب النيار عن شخصية المرحوم الفقيد السيد المكوطر ، كما ألقى حميد الراشد كلمة من وحي المناسبة سلط من خلالها الضوء على محطات من حياة الفقيد مثنيا ً على دوره الايجابي ، وأختتم برنامج الليلة الاولى الذي إستضافه مركز كربلاء الاسلامي في مدينة ديربورن بمجلس عزاء لمرشد المركز المذكور الشيخ هشام الحسيني ، بعدها أدى المعزون صلاتي المغرب والعشاء بعدها تناول طعام العشاء ترحما ً على روح الفقيد ، أما برنامج الليلة الثانية التي نظمت في قاعة الجمهور الحسيني فقد تضمنت كلمة ترحيب للسيد يحيى الناصري بعدها ، تلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها جلال الشمري ، ثم كلمة للناشط طالب النيار الذي تناول سيرة الفقيد المرحوم السيد محسن المكوطر مشيدا ً بما لعبه من دور وإمتاز به من حكمة في التعامل مع ما يخص أبناء الجالية العراقية ، بعدها تحدث الشاعر بهاء الخاقاني عن شخصية الفقيد مستذكرا ً مواقفه الايجابية الوطنية إزاء وطنه وشعبه ، كما ألقى الشيخ كامل البغدادي كلمة سلط خلالها الضوء عن أبرز صفات الفقيد وحضوره المؤثر في مجتمع الجالية ، ثم إعتلى المنبر السيد باقر البعاج الذي قدم فقرة العزاء الحسيني ، فضلا ً عن محاضرة عن مفاهيم الموت والحياة وأبرز ما يتعلق بحياة الانسان ، وأختتمت فعالية التأبين لليوم الثاني بكلمة للسيد ذياب المكوطر نجل الفقيد ، حيث شكر جميع المعزين والمبادرين لإقامة ذكرى الاربعينية ، بعدها أدى الجميع صلاتي المغرب والعشاء ، ثم تناول الجميع طعام العشاء ترحما ً على روح الفقيد المرحوم السيد محسن المكوطر الذي يعد من وجهاء الجالية العراقية وعميدها .

قاسم ماضي – ديترويت